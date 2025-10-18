DOCUMENT Raportul integral al Inspectoratului de Stat în Construcții: Imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori astfel că nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor. ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, în urma unei expertize concluzionându-se că este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei, transmite News.ro

”Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei şi implicit cursul anchetei penale. În această etapă, competenţele Inspectoratului de Stat în Construcţii – 1.S.C. se limitează la măsurile de expertizare realizate de către experţi M.D.L.P.A. în cele două zile de la producerea evenimentului”, se arată în raport.

Toate măsurile propuse prin rapoartele tehnice se pot realiza numai cu avizul expres al organelor de urmărire penală competente, astfel încât să fie respectate atât exigenţele de securitate structurală, cât şi necesitatea conservării probelor, mai spun specialiştii.

”Având în vedere ultimul Raport tehnic înregistrat cu nr. DO_475911/18.10.2025, Inspectoratul de Stat în Construcţii reţine faptul că imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale şi adoptarea soluţiilor tehnice definitive, arată documentul.

Până la acel moment, Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.S.C. va asigura, în limita competenţelor sale, sprijinul tehnic de specialitate pentru autorităţile locale şi colaborarea interinstituţională necesară aplicării măsurilor de siguranţă, se mai arată în raport.

ISC mai menţionează că, urmare a exploziei produse în data de 17.10.2025, în jurul orei 9.00, structura imobilului de locuinţe situat în Strada Vicina, nr.1, bl. 32, scara 2, sector 5, Bucureşti a fost puternic avariatā.

”Având în vederea pericolul apariţiei unor prăbuşiri locale sau extinse a imobilului ca urmare a avariilor produse, se impun măsuri de restricţionare a accesului în clădire şi pe un perimetru de 30.00m în jurul imobilului avariat, precum şi măsuri de punere în siguranţă prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenţia din exterior, în deplină siguranţă. Imobilele învecinate nu au suferit degradări importante din punct de vedere structural, nefiind necesare măsuri de punere în siguranţă a acestora. Toate intervenţiile în interiorul clădirii avariate se vor executa numai de către personal specializat pentru a opera în zone cu risc de prăbuşire, utilizând metode şi tehnologii care să nu pună în pericol viaţa oamenilor”, cer specialiştii în construcţii.

ISC mai spune că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, în conformitate cu prevederile art.8 pct. (ii) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin H.G. nr. 492/2018, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A în urma unei expertize se concluzionează că prin neasigurarea cerinţei fundamentale rezistenţă mecanică şi stabilitate este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din Capitală de pe strada Vicina, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, fiind victime multiple. Până la acest moment sunt trei morți și 13 persoane transportate la spitale, între care o fată de 17 ani este în stare gravă. Trei dintre răniți au arsuri, iar după ce vor fi stabilizate, Ministerul Sănătății va face demersuri pentru transferarea acestora în străinătate.