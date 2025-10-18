VIDEO McLaren, out din lupta la sprint încă de la startul cursei de la Austin – Oscar Piastri și Lando Norris au abandonat după o coliziune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ambele monoposturi McLaren au abandonat cursa de sprint a Marelui Premiu al SUA de la Austin după primul viraj, atunci când Nico Hulkenberg a intrat în contact cu Oscar Piastri și Lando Norris.

După ce incidentul lor de la startul Marelui Premiu al Singapore fusese încă intens comentat în paddock la Austin, cei doi piloți McLaren s-au acroșat din nou, de data aceasta în cursa sprint de sâmbătă. Consecințele au fost dezastruoase: Lando Norris a rămas fără roata spate-stânga, iar Oscar Piastri a suferit o rupere a suspensiei față-dreapta, ambii fiind nevoiți să abandoneze. Totuși, vina pentru accident nu aparține doar celor doi colegi de echipă.

Incidentul a avut loc în timp ce Piastri și Norris, liderii clasamentului general, încercau să își lase spațiu reciproc într-un prim viraj complicat la Austin, unde piloții ajung adesea grupați. Însă Nico Hülkenberg, plecat al patrulea, a fost declanșatorul coliziunii, încercând să se strecoare pe interior. El l-a lovit pe Piastri, care a fost proiectat în aer și a ricoșat direct în monopostul lui Norris.

LAP 1/19 What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

În frunte, Max Verstappen nu a avut nicio dificultate să se desprindă. Olandezul, aflat pe locul al treilea în clasamentul campionatului, la 63 de puncte în spatele lui Piastri, are o șansă excelentă de a recupera opt puncte în cazul unei victorii.

Între timp, echipa McLaren va încerca să repare cât mai rapid și mai eficient cele două mașini, în vederea calificărilor pentru Marele Premiu.