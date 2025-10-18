G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO McLaren, out din lupta la sprint încă de la startul cursei…

Cursă de Formula 1 cu monoposturile McLaren aflate la conducere.
Cursă de Formula 1 / Sursa foto: captură video

VIDEO McLaren, out din lupta la sprint încă de la startul cursei de la Austin – Oscar Piastri și Lando Norris au abandonat după o coliziune

Sportz18 Oct • 833 vizualizări 0 comentarii

Ambele monoposturi McLaren au abandonat cursa de sprint a Marelui Premiu al SUA de la Austin după primul viraj, atunci când Nico Hulkenberg a intrat în contact cu Oscar Piastri și Lando Norris.

După ce incidentul lor de la startul Marelui Premiu al Singapore fusese încă intens comentat în paddock la Austin, cei doi piloți McLaren s-au acroșat din nou, de data aceasta în cursa sprint de sâmbătă. Consecințele au fost dezastruoase: Lando Norris a rămas fără roata spate-stânga, iar Oscar Piastri a suferit o rupere a suspensiei față-dreapta, ambii fiind nevoiți să abandoneze. Totuși, vina pentru accident nu aparține doar celor doi colegi de echipă.

Incidentul a avut loc în timp ce Piastri și Norris, liderii clasamentului general, încercau să își lase spațiu reciproc într-un prim viraj complicat la Austin, unde piloții ajung adesea grupați. Însă Nico Hülkenberg, plecat al patrulea, a fost declanșatorul coliziunii, încercând să se strecoare pe interior. El l-a lovit pe Piastri, care a fost proiectat în aer și a ricoșat direct în monopostul lui Norris.

În frunte, Max Verstappen nu a avut nicio dificultate să se desprindă. Olandezul, aflat pe locul al treilea în clasamentul campionatului, la 63 de puncte în spatele lui Piastri, are o șansă excelentă de a recupera opt puncte în cazul unei victorii.

Între timp, echipa McLaren va încerca să repare cât mai rapid și mai eficient cele două mașini, în vederea calificărilor pentru Marele Premiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.