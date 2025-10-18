G4Media.ro
Cazul Salina Praid. Ministrul Economiei : Am cerut conducerii Salrom să-şi dea…

radu miruta, usr
sursa foto: USR

Cazul Salina Praid. Ministrul Economiei : Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat. I-am acţionat în instanţă / Răbdarea are o limită. Lucrăm la o soluție

Articole18 Oct • 1.844 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă. Ministrul subliniază că răbdarea are o limită şi că lucrează deja la o soluţie ca bunul-simţ să devină, în sfârşit, faptǎ, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”S-a confirmat încă o dată. Salrom şi-a bătut joc de banii şi rezursele românilor. Raportul Corpului de Control al Primului Ministru spune negru pe alb ceea ce am spus şi eu de acum câteva săptămâni: Societatea Naţională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român”, scrie ministrul Economiei pe Facebook.

Radu Miruţă arată că şi Ministerul Economiei a analizat revocarea şi tragerea la răspundere a administratorilor, dar şi reformarea legislaţiei miniere.

”Corpul de Control al Ministerului Economiei are în lucru un raport din care a prezentat, deja, date parţiale: delăsare, rea-credinţă şi lipsă de responsabilitate, nu doar la Praid, ci şi în alte zone. Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe pentru demitere, conform legii. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă pentru obligaţia de a convoca şedinţa AGA pe care ministerul, ca acţionar majoritar a cerut-o. Dar, cât timp justiţia e în grevă, trebuie răbdare”, subliniază Miruţă.

Ministrul Economiei adaugă că ”răbdarea are şi ea o limită”. ”Lucrăm deja la o soluţie ca bunul-simţ să devină, în sfârşit, faptǎ”, mai spune Radu Miruţă.

Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA (SNS SA) şi Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR), acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025.

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spaţiilor subterane ale salinei şi de afectare a zăcământului a fost subevaluat şi calificat constant de reprezentanţii SNS SA ca nefiind un pericol iminent.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

