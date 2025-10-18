Cazul Salina Praid. Ministrul Economiei : Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat. I-am acţionat în instanţă / Răbdarea are o limită. Lucrăm la o soluție

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă. Ministrul subliniază că răbdarea are o limită şi că lucrează deja la o soluţie ca bunul-simţ să devină, în sfârşit, faptǎ, transmite News.ro.

”S-a confirmat încă o dată. Salrom şi-a bătut joc de banii şi rezursele românilor. Raportul Corpului de Control al Primului Ministru spune negru pe alb ceea ce am spus şi eu de acum câteva săptămâni: Societatea Naţională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român”, scrie ministrul Economiei pe Facebook.

Radu Miruţă arată că şi Ministerul Economiei a analizat revocarea şi tragerea la răspundere a administratorilor, dar şi reformarea legislaţiei miniere.

”Corpul de Control al Ministerului Economiei are în lucru un raport din care a prezentat, deja, date parţiale: delăsare, rea-credinţă şi lipsă de responsabilitate, nu doar la Praid, ci şi în alte zone. Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe pentru demitere, conform legii. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă pentru obligaţia de a convoca şedinţa AGA pe care ministerul, ca acţionar majoritar a cerut-o. Dar, cât timp justiţia e în grevă, trebuie răbdare”, subliniază Miruţă.

Ministrul Economiei adaugă că ”răbdarea are şi ea o limită”. ”Lucrăm deja la o soluţie ca bunul-simţ să devină, în sfârşit, faptǎ”, mai spune Radu Miruţă.

Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA (SNS SA) şi Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR), acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025.

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spaţiilor subterane ale salinei şi de afectare a zăcământului a fost subevaluat şi calificat constant de reprezentanţii SNS SA ca nefiind un pericol iminent.