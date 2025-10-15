Fonduri adunate prin campania iniţiată de „Visit Harghita”, direcţionate pentru sprijinirea centrului wellness din localitatea Praid, care aparține primăriei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste jumătate din fondurile strânse în cadrul campaniei iniţiate de Visit Harghita după dezastrul de la salina Praid vor fi direcţionate pentru sprijinirea centrului wellness din localitate, a anunţat, miercuri, Consiliul Judeţean Harghita, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, la începutul lunii iunie, sub deviza „Împreună pentru Praid – Să menţinem vie inima Ţinutului Sării”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Harghita, prin brandul Visit Harghita, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru revitalizarea turismului din Praid, în urma căreia s-a strâns suma de 190.000 de lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond, şi directorul Visit Harghita, Szabó Károly, s-au întâlnit cu primarul comunei Praid, Nyágrus László, cu preşedintele Consiliului de Administraţie al Wellness Center Praid, Bokor Sándor şi cu Vágási Levente, director executiv. În cadrul discuţiilor s-a luat decizia sprijinirii centrului wellness, o firmă publică al cărei asociat unic este Primăria Praid.

„În cadrul discuţiei au fost abordate sarcinile pe termen scurt şi mediu, fiind luată decizia ca, din suma strânsă din donaţii, 100.000 de lei să fie folosiţi de ADI Harghita pentru achiziţionarea de bilete de intrare la Wellness Center Praid, pentru acordarea unui sprijin temporar. Totodată, a fost formulată propunerea ca Wellness Center Praid să colaboreze cu furnizorii de cazare pentru conceperea unor pachete comune de servicii”, se arată în comunicatul menţionat.

În timpul întâlnirii s-a subliniat că dezastrul de la Salina Praid a creat o situaţie complet nouă pentru localnici, care trăiau în principal din turism, ceea ce impune o schimbare de mentalitate pentru adaptarea la noile condiţii.

Totodată, s-a punctat faptul că sunt necesare noi strategii legate de promovarea turismului, care să contribuie la creşterea numărului de vizitatori.

Conform sursei menţionate, campania de strângere a donaţiilor continuă, detalii putând fi găsite la linkul: https://judetulharghita.ro/impreuna-pentru-praid-sa-mentinem-vie-inima-tinutului-sarii/.

În comunicat se mai menţionează şi că seria de concerte din Ţinutul Sării, care se va încheia duminică, 19 octombrie, cu trupa Bagossy Brothers Company, face parte tot din demersurile ADI Harghita de revitalizare a turismului din Praid.