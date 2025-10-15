Dominic Cummings, fostul consilier al lui Boris Johnson și arhitect al Brexit, acuză China că a furat secrete de stat britanice și denunță o mușamalizare guvernamentală. ”Spionajul chinez e de o sută de ori mai grav decât se cunoaște public”

Fostul consilier al premierului Boris Johnson, Dominic Cummings, cunoscut drept arhitectul Brexit, a declarat miercuri pentru The Times că China a compromis sistemul prin care erau transferate date ultrasecrete între instituțiile guvernamentale britanice și a obținut „cantități uriașe” de informații clasificate de-a lungul mai multor ani.

Potrivit acestuia, oficiali de rang înalt din guvernul britanic ar fi încercat să mușamalizeze incidentul.

Cummings a afirmat că el și Johnson au fost informați despre breșa de securitate în 2020, însă li s-a transmis că dezvăluirea detaliilor ar constitui o infracțiune. Surse citate de The Times au confirmat că breșa a implicat materiale de tip “Strap”, termenul folosit de guvern pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informațiilor.

„Ni s-a spus că a existat o problemă gravă”, a relatat Cummings. „Era atât de absurd, încât toți din cameră ne uitam unii la alții întrebându-ne dacă am înțeles corect. Unele informații extrem de secrete, inclusiv din serviciile de informații și din Secretariatul de Securitate Națională, au fost compromise.”

El a subliniat că scurgerea acestor date ar putea avea implicații „foarte, foarte serioase” pentru securitatea națională.

Fostul consilier a spus că este dispus să ofere informații parlamentarilor, susținând că „mulți știu că ceea ce spun este adevărat”. El a adăugat că, după ce premierul a fost notificat, oficialii din Cabinet Office le-ar fi spus participanților la ședință că discutarea incidentului cu presa este ilegală.

Cummings nu a oferit detalii despre modul în care a fost spart sistemul, dar a afirmat că infrastructura prin care circulau cele mai sensibile date ale statului britanic a fost compromisă „pentru o perioadă lungă de timp — ani de zile”. Potrivit lui, prioritatea Cabinet Office a fost să se asigure că nimeni din afară nu află despre incident.

El a mai spus că i se pare „ridicol” faptul că procesul privind spionajul chinez a fost anulat deoarece guvernul a refuzat să declare în mod oficial că Beijingul reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

„Oricine a fost informat la un nivel înalt despre China știe că termenul ‘amenințare’ nici măcar nu acoperă gravitatea situației”, a spus Cummings.

Fostul consilier a descris amploarea infiltrării chineze ca fiind „extraordinară”, susținând că spionajul, furtul de proprietate intelectuală și penetrarea infrastructurii critice sunt „de o sută de ori mai grave decât se cunoaște public”. El a criticat ezitările guvernului de a defini China drept o amenințare, catalogându-le drept „prostii puerile”.

Cummings a afirmat că, timp de ani întregi, miniștri britanici au ales să privilegieze relațiile economice cu China în detrimentul securității naționale. „A fost o decizie politică — statul britanic a prioritizat banii chinezești în locul siguranței sale. Forțe puternice din Whitehall sunt disperate după investițiile chineze”, a spus acesta.

Declarațiile lui Cummings apar pe fondul deciziei premierului Keir Starmer de a publica documente guvernamentale critice legate de colapsul procesului de spionaj chinez. Starmer a promis că va face publice trei declarații ale adjunctului consilierului național pentru securitate, care ar fi contribuit la eșecul anchetei.

Procesul fusese abandonat luna trecută, după ce procurorii (Crown Prosecution Service) au anunțat că nu pot demonstra că, la momentul presupusei infracțiuni, China era considerată o amenințare la adresa securității naționale. Cei doi acuzați, Christopher Cash, fost asistent parlamentar, și Christopher Berry au negat toate acuzațiile, iar CPS a renunțat la dosar.