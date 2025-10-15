Bărbatul de 70 de ani din Hunedoara, acuzat că a violat o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv

Bărbatul de 70 de ani, din localitatea Geoagiu-Băi, acuzat că ar fi violat, la el acasă, o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, transmite Agerpres.

Fapta a fost sesizată poliţiştilor de medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, care au relatat că la secţia Pediatrie se prezentaseră o fetiţă şi mama sa, aceasta din urmă afirmând că minora ar fi fost violată.

„În urma sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au demarat cercetări, stabilind că fapta ar fi avut loc la data de 10 octombrie 2025, la locuinţa unui ‘prieten de familie’ din Geoagiu-Băi, unde minora s-ar fi deplasat alături cu doi fraţi de-ai săi şi unchiul matern. Proprietarul locuinţei ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în camera respectivă, acesta ar fi întreţinut un act sexual cu minora”, a detaliat IPJ Hunedoara.

În cauză, poliţiştii au început cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, cercetările fiind continuate de către Poliţia Staţiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie.

Totodată, la domiciliul bărbatului bănuit de comiterea faptei poliţiştii au pus în executare un mandat de percheziţie, emis de către Judecătoria Orăştie, ocazie cu care au fost ridicate mijloace materiale de probă de interes în cauză, arată sursa citată.

Suspectul a fost reţinut şi depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva, magistraţii dispunând ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. AGERPRES / (AS – redactor: Sorin Blada, editor: Marius Frăţilă)