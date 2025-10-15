Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare, cheltuielile vizând nu doar echipamente militare, ci şi investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei

Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene, un record pentru ţară baltică vecină cu Rusia, relatează AFP, conform Agerpres.

„Bugetul pe 2026 va consacra 5,38% din PIB pentru apărare, o cifră record”, a declarat presei şefa guvernului cu prilejul anunţării proiectului de buget, care urmează să fie prezentat parlamentului.

Această creştere a cheltuielilor militare se datorează deteriorării situaţiei de securitate din regiune, pe flancul estic al NATO, în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, Vilnius temându-se să devină una dintre următoarele ţinte ale Moscovei.

Creşterea, ce răspunde cerinţelor Alianţei Nord-Atlantice, este de asemenea în conformitate cu anunţurile anterioare ale noii coaliţii de guvernământ din Lituania, care a promis că va „consacra nu mai puţin de 5% din PIB” cheltuielilor pentru apărare. Anul acesta, ţara baltică alocă 4,05% din PIB, sau 3,34 miliarde de euro, pentru apărare.

„Avansăm în acelaşi ritm ca vecinii şi partenerii noştri strategici, deoarece toată lumea înţelege că regiunea noastră, regiunea noastră geografică, trebuie acum să acorde o atenţie deosebită apărării”, a adăugat şefa guvernului lituanian.

Ea a precizat că nu este vorba doar de cheltuieli strict militare, ci şi de investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei.

La ultimul său summit din iunie, de la Haga, NATO a stabilit pentru cele 32 de state membre un nou obiectiv de a atinge cota de 5% până în 2035. În 2024, peste un sfert din ţările NATO au rămas sub obiectivul precedent de 2%, conform ultimelor estimări ale Alianţei Atlantice.