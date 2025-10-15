G4Media.ro
Foto: Michal Cizek / AFP

Nicușor Dan despre mediu: Am cerut la Bruxelles politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea

Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri temporizarea politicilor de mediu ale UE, criticate de mulți reprezentanți ai sectorului economic, și a spus într-o postare pe rețeaua X că a cerut într-o discuție cu președintele Consiliului European ”politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea”.

Reamintim că UE are cea mai ambițioasă politică de mediu din lume, numită Green Deal.

Green Deal, sau Pactul Verde European, a fost lansat oficial în decembrie 2019 de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Planul strategic are scopul de a transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

După alegerile europene din 2024, Comisia Europeană a început să temporizeze unele dintre aspectele din Green Deal, sub presiunea sectorului economic, care s-a plâns că reglementările de mediu au făcut ca economia europeană să fie necompetitivă.

”Tocmai am avut un apel productiv cu președintele António Costa, înaintea summit-ului Consiliului European de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și despre creșterea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranzițiile verde și digitală. Am subliniat necesitatea unor politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea. De asemenea, am salutat viitorul Plan European pentru Locuințe Accesibile”, a scris președintele Nicușor Dan pe X.

