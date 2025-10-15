Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a transmis primarului Dominic Fritz că subalternii săi sunt ”răuvoitori” şi lansează atacuri grave la adresa CJ, transmite News.ro.

Simonis s-a referit, miercuri, la o serie de declaraţii pe care viceprimarul Ruben Laţcău (USR) le-a făcut la un post de televiziune local. Laţcău a afirmat că CJ Timiş nu are bani pentru construcţia unui stadion nou şi că CJ Timiş nu va putea construi Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, tot din lipsa banilor.

”În ultimele zile am asistat la o încercare a unor reprezentanţi ai conducerii Primăriei Timişoara de a opri, într-un fel sau altul, construirea stadionului Dan Păltinişanu. De aceea, fac un apel la primarul Dominic Fritz, cu care am o relaţie corectă de colaborare şi respect. Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori. Prin ceea ce fac şi spun, arată că vor să distrugă această colaborare între Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Timişoara, o colaborare pe care am avut-o în interesul timişorenilor. Să afirmi că CJT nu are bani pentru a susţine cota de finanţare pentru ridicarea stadionului Dan Păltinişanu arată o iresponsabilitate extremă. Să încerci să îl convingi prin asta pe premierul Bolojan să nu mai dea bani Timişoarei demonstrează ticăloşie”, a declarat Simonis.

Acesta a explicat că sunt bani şi pentru Institutul Regional de Oncologie care va fi construit la Timişoara.

”Aceleaşi personaj a încercat să explice că Timişoara nu merită să aibă un Institut Oncologic, că sigur nu sunt bani pentru ridicarea acestuia. I-am demonstrat că există finanţare. IROT-ul se va construi aşa cum se va construi şi stadionul Dan Păltinişanu”, a spus Simonis.

Liderul CJ Timiş le-a amintit reprezentanţilor din conducerea Primăriei Timişoara că au fost sprijiniţi în construirea noului stadion de pe Calea Buziaşului din Timişoara.

”Înlocuitorii lui Dominic Fritz uită pesemne că am venit noi, cei de la Consiliul Judeţean Timiş, în sprijinul Primăriei Timişoara şi dăm 20 de milioane de lei pentru finalizarea construcţiei stadionului lego. Am acceptat să contribuim la acest proiect al Timişoarei şi al Timişului. Dar, poate aflăm şi cum ar putea Consiliul Judeţean să finanţeze stadionul Lego dacă nu ar avea bani. Ca să explic foarte clar: avem bani să ajutăm Primăria Timişoara, dar şi să ridicăm de la zero arena Dan Păltinişanu”, a spus Simonis.

De asemenea, Alfred Simonis i-a transmis lui Dominic Fritz că îşi doreşte o colaborare, însă aceasta se poate construi doar pe respect reciproc.

”Dominic, îmi doresc să continuăm să lucrăm împreună pentru Timişoara si Timiş, dar colaborarea se poate construi doar pe respect reciproc şi pe adevăr, nu pe manipulări şi interese ascunse ale unor subordonaţi de-ai tăi. În concluzie, facem Institutul Regional de Oncologie, ridicăm stadionul Dan Păltinişanu, avem bani pentru el şi, nu în ultimul rând, facem ordine la deponeul de la Ghizela. Iar dacă nu putem fi ajutaţi, măcar să nu fim încurcaţi”, a adăugat Simonis.