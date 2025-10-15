551 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în cele 8 zile de pelerinaj la Sf. Parascheva / Timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore / Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala ieșeană

Personalul medical format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ale UPU-SMURD Iaşi a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse pe parcursul celor opt zile de pelerinaj la Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit estimărilor Jandarmeriei, au trecut pe la raclă peste 206.000 de pelerini, iar, în total, la toate evenimentele şi slujbele de la Catedrala din Iaşi au participat aproximativ 300.000 de persoane. Rândul format de oamenii care au venit să se închine la sfintele moaşte a atins şi patru kilometri, iar timpul de aşteptare pentru a ajunge la raclă a depăşit, în anumite momente, 15 ore.

Forţele de ordine susţin că au acţionat preventiv pentru protejarea pelerinilor şi pentru descurajarea comportamentelor antisociale.

Potrivit unui comunicat remis presei de Gruparea Mobilă Jandarmi Bacău, cele 551 persoane venite în pelerinaj au avut nevoie de îngrijiri medicale întrucât aveau dureri precordiale, dureri abdominale, cefalee, stări lipotimice, traumatisme uşoare, infecţii urinare, episoade de hipertensiune, atacuri de panică, crize de lumbago, gastrite, episoade Covid-19 sau accidente vasculare, transmite Agerpres. Dintre cele 551 situaţii, 42 de persoane au fost transportate la spital pentru investigaţii de specialitate.

„Şi în acest an, în perioada 08-15 octombrie 2024, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a adus la Iaşi sute de mii de credincioşi din toată ţara şi din străinătate, veniţi să se roage la moaştele Ocrotitoarei Moldovei şi să participe la procesiunea „Calea Sfinţilor”, la Sfânta Liturghie Arhierească şi la slujbele religioase organizate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.Prin efortul comun al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, coordonate de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, manifestările s-au desfăşurat în condiţii de siguranţă, fără a fi înregistrate incidente. Toate forţele implicate au acţionat în sistem integrat pentru asigurarea ordinii publice, protejarea participanţilor şi asigurarea bunei desfăşurări a evenimentului”, se menţionează în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, dispozitivul de ordine şi siguranţă publică a fost constituit din efective ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi şi Poliţiei Locale Iaşi, cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Braşov şi al elevilor Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni.

Pe parcursul celor 8 zile de pelerinaj, sute de mii de oameni au format un şir neîntrerupt care, în anumite momente, a atins chiar 4 kilometri, iar timpul de aşteptare pentru a ajunge la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a depăşit, în anumite momente, 15 ore.

Forţele de ordine au acţionat preventiv, cu accent pe protejarea pelerinilor şi pe descurajarea comportamentelor antisociale. Situaţiile care au necesitat intervenţii contravenţionale au fost izolate şi s-au produs, în general, în afara zonelor de desfăşurare a manifestărilor. În total, au fost aplicate 213 sancţiuni contravenţionale.

„Cooperarea dintre structurile implicate şi organizatori a făcut posibilă gestionarea eficientă a întregului dispozitiv de ordine şi siguranţă publică, oferind pelerinilor condiţii de linişte şi siguranţă pe durata celui mai mare pelerinaj ortodox din România. Mulţumim Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru buna organizare, autorităţilor publice locale pentru cooperare, voluntarilor implicaţi şi tuturor participanţilor pentru răbdare, respect şi comportamentul civilizat manifestat pe durata evenimentului. Apreciem profesionalismul şi implicarea tuturor structurilor participante, iar pelerinilor le mulţumim pentru spiritul civic şi respectarea regulilor, contribuind astfel la desfăşurarea în siguranţă a celui mai mare pelerinaj ortodox din România, un eveniment de mare importanţă spirituală şi culturală”, a mai transmis Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.