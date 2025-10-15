G4Media.ro
Hamas a predat rămăşiţele a încă doi presupuşi ostatici israelieni morţi

Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel, transmite News.ro.

Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană – n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.

Rămăşiţele vor fi apoi duse pentru identificare.

Hamas nu a anunţat identitatea ostaticilor pe care i-a predat.

„Hamas are obligaţia de a respecta acordul şi de a depune eforturile necesare pentru a returna toate cadavrele”, a punctat armata israeliană.

Hamas a predat toţi ostaticii vii pe care îi deţinea şi toate cadavrele pe care le-a putut recupera, a transmis pe Telegram Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, aripa armată a mişcării, asigurând că a „respectat ceea ce a fost convenit”.

„În ceea ce priveşte cadavrele rămase, acestea necesită eforturi mari şi echipamente speciale pentru a le căuta şi extrage, iar noi facem eforturi mari pentru a încheia această chestiune”, a adăugat aripa armată a Hamas.

Până în prezent, Hamas a predat până miercuri seara 10 cadavre, dar Israelul a spus că unul dintre ele nu aparţine niciunuia dintre cei 28 de ostatici consideraţi morţi.

Tags:
