Israelul susține că unul dintre trupurile predate de Hamas nu era al unuia dintre ostaticii din Gaza

Armata israeliană a anunţat miercuri că cel de-al patrulea cadavru predat marţi seara de Hamas nu era cel al unuia dintre ostaticii din Gaza, după realizarea unei expertize medico-legale, relatează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres.

„După finalizarea verificărilor efectuate de Institutul Naţional de Medicină Legală, al patrulea cadavru predat Israelului de către Hamas nu corespunde niciunuia dintre ostatici”, a declarat armata miercuri.

Conform acordului semnat de Israel şi Hamas ca parte a armistiţiului mediat de preşedintele american Donald Trump, mişcarea islamistă palestiniană s-a angajat să returneze toţi ostaticii, rămaşi în viaţă şi cei decedaţi, reţinuţi în Fâşia Gaza.

„Hamas trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a-i returna pe ostaticii decedaţi”, a mai spus armata israeliană.

Gruparea militantă palestiniană a predat Israelului patru cadavre ale ostaticilor marţi seara, pe fondul nemulţumirii crescânde în legătură cu faptul că nu toţi cei 28 de ostatici decedaţi au fost returnaţi până la termenul limită stabilit pentru luni, conform termenilor acordului de pace mediat de SUA.

Cei 20 de ostatici rămaşi în viaţă au fost eliberaţi luni, după 738 de zile în captivitate.