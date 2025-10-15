Percheziţii DNA la firme de ridesharing din Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei

Procurorii DNA fac miercuri nouă percheziţii în Timişoara. într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei, transmite News.ro.

Insoţiţi de jandarmii de la trupele speciale, oamenii legii au făcut percheziţii la 9 adrese din Timişoara – sedii de firmă şi locuinţe ale suspecţilor – într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 30 milioane de lei, relatează Opinia Timişoarei.

Potrivit anchetatorilor, la mai multe firme care aveau platforme digitale, care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing, au depistat nereguli legate de plata TVA şi a impozitului pe profit.

Veniturile obţinute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate.

O firmă vizată de ancheta procurorilor anticrupţie nu şi-a declarat veniturile în ultimii doi ani.

În atenţia procurorilor se află atât patronii din acte ai societăţilor din Timiş, cât şi 4 persoane care ar fi coordonat întreaga operaţiune din umbră.

Şase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorupţie Timişoara.