Guvernul britanic impune standarde mai ridicate de limba engleză pentru migranți

Începând cu 8 ianuarie 2026, o parte dintre migranții care doresc să muncească în Regatul Unit vor trebui să demonstreze un nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze, echivalent cu nivelul A-level (bacalaureatul britanic), transmite BBC.

Noile cerințe vor afecta absolvenții de facultate și solicitanții de vize pentru lucrători calificați sau vize scale-up, destinate angajaților din companii aflate în creștere rapidă.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a imigrației, detaliat într-o carte albă publicată în mai.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a declarat că oricine vine în Regatul Unit trebuie „să învețe limba noastră și să-și aducă aportul” la viața națională. „Această țară a primit mereu oameni care contribuie, dar este inacceptabil ca migranții să vină aici fără să cunoască limba engleză și fără posibilitatea de a participa activ la societatea noastră”, a spus Mahmood.

Conform noilor reguli, solicitanții vor fi testați în persoană, la centre aprobate de guvern, pentru vorbire, ascultare, citire și scriere.

Cei care aplică pentru vizele de tip skilled worker, scale-up sau high potential individual (HPI) vor trebui să atingă nivelul B2, cu un pas mai sus față de actualul B1.

Pentru a obține o viză de lucrător calificat, migranții trebuie să aibă un contract cu un angajator aprobat de guvern și un salariu anual de cel puțin 41.700 de lire sterline sau nivelul salarial specific profesiei respective, oricare este mai mare.

Viza scale-up se adresează persoanelor care lucrează pentru afaceri britanice în plină expansiune, iar cea HPI este destinată absolvenților universităților de top din lume.

Potrivit British Council, nivelul B2 permite înțelegerea principalelor idei din texte complexe, exprimarea fluentă și spontană, precum și capacitatea de a purta conversații confortabile cu vorbitori nativi. De asemenea, persoanele la acest nivel pot redacta texte detaliate și pot explica puncte de vedere complexe – abilități considerate esențiale pentru integrarea profesională și socială.

Guvernul britanic intenționează să extindă cerințele lingvistice și pentru alte tipuri de vize și pentru membrii de familie ai migranților, a precizat ministrul adjunct Mike Tapp în fața Parlamentului.

Premierul a subliniat că aceste măsuri vor face sistemul de imigrație britanic „controlat, selectiv și echitabil”. Estimările oficiale arată că noile reguli ar putea reduce numărul de persoane care vin în Regatul Unit cu până la 100.000 pe an.