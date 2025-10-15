Lista completă a piloților confirmați pentru sezonul 2026 din F1

Doar patru locuri mai sunt libere pentru grila de start a noului sezon din Formula 1, după ce Mercedes a confirmat că va merge mai departe pe mâna piloților George Russell și Andrea Kimi Antonelli.

Fără să vorbească cu subiect și predicat despre durata noilor contracte semnate de Russell și Antonelli, Toto Wolff (șeful Mercedes) s-a rezumat să menționeze doar că sunt „multianuale”.

După acest anunț, au mai rămas doar patru locuri disponibile pentru sezonul 2026 din Marele Circ: unul la RedBull, două la Racing Bulls (sora mai mică) și unul la Alpine.

Pentru prima dată începând din 2016, Formula 1 va crește la 22 de monoposturi pe grila de start, după ce Cadillac face pasul în competiție de anul viitor.

Americanii vor merge pe experiența unor piloți precum Sergio Perez și Valtteri Bottas.

McLaren

Lando Norris (contract pe mai multe sezoane)

Oscar Piastri (cel puțin până în 2028)

Mercedes

George Russell (nu este cunoscută durata)

Andrea Kimi Antonelli (nu este cunoscută durata)

Ferrari

Lewis Hamilton (2026, cu opțiune pentru 2027)

Charles Leclerc (contract pe mai multe sezoane)

RedBull

Max Verstappen (până în 2028)

Urmează să fie anunțat

Williams

Alex Albon (contract pe mai multe sezoane)

Carlos Sainz (contract pe mai multe sezoane)

Racing Bulls

Urmează să fie anunțat

Urmează să fie anunțat

Aston Martin

Fernando Alonso (până în 2026)

Lance Stroll (contract pe mai multe sezoane)

Audi

Nico Hulkenberg (contract pe mai multe sezoane)

Gabriel Bortoleto (contract pe mai multe sezoane)

Haas

Oliver Bearman (contract pe mai multe sezoane)

Esteban Ocon (contract pe mai multe sezoane)

Alpine

Pierre Gasly (contract pe mai multe sezoane)

Urmează să fie anunțat

Cadillac