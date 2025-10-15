G4Media.ro
Mercedes a confirmat linia de piloți pentru sezonul 2026 al Formulei 1

George Russell, pilotul britanic al celor de la Mercedes F1 Team.
George Russell / Sursa foto: DPPI / AFP / Profimedia

Speculațiile au luat sfârșit după ce miercuri Mercedes a confirmat linia de piloți pentru sezonul 2026 al Formulei 1: George Russell și Andrea Kimi Antonelli, transmite racingnews365.com.

George Russell și Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes și în 2026

Echipa din Brackley a anunțat că George Russell și Kimi Antonelli vor rămâne la echipă și anul viitor. Discuțiile despre o prelungire a contractelor au avansat lent pentru că Mercedes l-a curtat intens pe Max Verstappen.

George (27 de ani) îl va avea alături tot pe Andrea Kimi Antonelli (19 ani), celui a cărui înțelegere a fost, de asemenea, prelungită.

Mercedes va merge alături de linia Russell – Antonelli în noua eră a Formulei 1, sub noile reglementări tehnice din 2026.

Toto Wolff, șeful echipei Mercedes, mărturisește că linia de piloți nu a fost niciodată pusă la îndoială.

„Confirmarea liniei noastre de piloți a fost întotdeauna doar o chestiune de când, nu dacă. Am vrut să nu ne grăbim, să gestionăm corect negocierile și să ne asigurăm că toată lumea, din toate părțile, este mulțumită. Sunt mulțumit că am făcut asta” – a transmis Toto Wolff.

„George și Kimi s-au dovedit o pereche puternică și suntem încântați să ne continuăm călătoria împreună.

Concentrarea noastră este acum pe ultimele șase curse ale anului, în timp ce luptăm pentru locul doi în clasamentul constructorilor, mai departe spre 2026 și o nouă eră în F1”, a adăugat Wolff.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 314
3 Max Verstappen (RedBull) 273
4 George Russel (Mercedes) 237
5 Charles Leclerc (Ferrari) 173
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34
12 Carlos Sainz (Williams) 32
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte
2 Mercedes 325
3 Ferrari 300
4 RedBull Racing 290
5 Williams 102
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 66
8 Kick Sauber 55
9 Haas 46
10 Alpine 20

