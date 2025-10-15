Surpriza lui Mika Hakkinen în Formula 1: „Un nou star e pe cale să se nască”

Legendarul Mika Hakkinen (57 de ani) se declară încântat de performanțele lui Gabriel Bortoleto din sezonul 2025 al Formulei 1. Finlandezul a discutat cu FanCode și a admis că „un nou star e pe cale să se nască” în Marele Circ.

Mika Hakkinen îl laudă pe Gabriel Bortoleto de la Sauber

Cu toate că ocupă doar locul 18 în ierarhia generală a piloților din Formula 1, Gabriel Bortoleto a atras aprecieri neașteptate din partea legendarului pilot finlandez.

În intervenția pentru FanCode, Hakkinen a explicat de ce îl consideră pe pilotul celor de la Sauber revelația anului în Formula 1.

„F1 este astăzi un sport foarte dificil pentru piloții tineri. Programul de teste este foarte limitat, iar asta înseamnă că îți găsești limitele direct în weekendul de cursă. Iar când îți găsești limitele, faci și greșeli — greșeli costisitoare”, își începe discursul Hakkinen, citat de f1oversteer.com.

Dublu campion mondial în F1 (1998 și 1999 alături de McLaren), finlandezul spune că Bortoleto a reușit ceva rar.

„Ceea ce face în acest moment, împotriva unui coechipier foarte experimentat (n.r. Nico Hulkenber), e impresionant. A împins mașina la limită fără greșeli mari, comparativ cu alți debutanți” – Mika Hakkinen.

Isack Hadjar (Racing Bulls) și Kimi Antonelli (Mercedes) au fost singurii debutanți care au urcat pe podium în 2025, dar Hakkinen spune că monoposturile pe care le conduc cei doi sunt mult peste ceea ce are Bortoleto la Sauber.

„Fiecare mașină e diferită. Unele sunt greu de manevrat, altele mai ușor de condus, dar lente. Bortoleto a făcut o treabă solidă într-o mașină complicată, fără greșeli mari”, a spus „Finlandezul Zburător”.

Hakkinen mărturisește că a fost atras de consistență, nu doar de rezultate izolate.

Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a completat laudele la adresa pilotului brazilian.

„Bortoleto își merită greutatea în aur pentru Sauber în acest sezon”, atrage atenția Ecclestone.

Mai mult decât atât, fostul conducător al Marelui Circ, îi sfătuiește pe cei de la Ferrari să-și asigure cât mai curând semnătura brazilianului.

„Este un talent natural, iar Ferrari are nevoie disperată de un pilot care să redea spiritul echipei. Poate că Bortoleto e răspunsul la cea mai lungă secetă de titluri din istoria lor”, a completat Ecclestone.

De anul viitor, Bortoleto va fi piesă a unui nou puzzle din Formula 1: echipa Audi.

În vârstă de 21 de ani, Gabriel Bortoleto va pilota pentru cei de la Audi alături de Nico Hulkenberg.

„Este tânăr, calm și învață repede. Audi are în el o investiție importantă pentru viitor”, a conchis Hakkinen.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1