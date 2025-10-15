G4Media.ro
Numărul refugiaţilor ucraineni integraţi pe piaţa muncii din Germania s-a triplat în…

Sursă foto: Ilona Andrei / G4Media

Numărul refugiaţilor ucraineni integraţi pe piaţa muncii din Germania s-a triplat în ultimii doi ani

La sfârşitul anului 2024, Germania număra un total de 242.000 de refugiaţi ucraineni angajaţi, în condiţiile în care acest grup şi-a triplat prezenţa pe piaţa muncii din cea mai mare economie europeană după 2022, conform datelor prezentate miercuri de Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forţei de Muncă (IAB), transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Conform datelor IAB, care este o entitate din subordinea Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, refugiaţii ucraineni reprezentau 0,6% din totalul forţei de muncă din Germania în 2024. Comparativ, în 2022, anul în care a început războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, acest procent a fost de 0,2%.

„În general, angajarea refugiaţilor ucraineni în companii de toate dimensiunile a crescut în ultimii doi ani”, a declarat cercetătorul IAB, Alexander Kubis, citat într-un comunicat de presă.

Conform estimărilor IAB, aproximativ 124.000 de companii germane au angajat un refugiat ucrainean pe parcursul anului trecut.

Alături de Polonia, Germania este principala ţară gazdă europeană pentru refugiaţii care sosesc din Ucraina din cauza invaziei ruseşti.

Conform datelor Ministerului de Interne german, la începutul anului 2025, ţara condusă de cancelarul Friedrich Merz înregistra 1,2 milioane de refugiaţi ucraineni.

