Scandal în Parlamentul german ce vizează reforma serviciului militar şi dublarea efectivelor Bundeswehr prin tragere la sorţi / Ministrul Apărării atacă lideri ai coaliției care cer doborârea dronelor suspecte

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius respinge miercuri acuzaţii potrivit cărora a împiedicat un acord în cadrul coaliţiei guvernamentale a lui Friederich Merz asupra unei reforme a serviciului militar, un proiect-cheie al Berlinului împotriva creşterii ameninţării Rusiei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Boris Pistorius a atacat, de asemenea, oficiali conservatori din cadrul coaliţiei guvernamentale care cer doborârea dronelor care survolează instalaţii sensibile.

Ministrul social-democrat a catalogat drept ”putred” un compromis asupra seviciului militar şi a declarat că scandalul provocat de refuzul său de a valida acordul între deputaţi din Partidul Social Democrat (SPD) şi deputaţi conservatori din partidele Uniunea Creştin Democrată (CSU) şi Uniunea Creştin Socială (CSU) ”este mai puţin dramatic decât se spune”.

El a păstrat obiecitvul unei intrări în vigoare – la 1 ianuarie – a unei legi în acest sens, care urmează să crească numărul militarilor din Bundeswehr (armata germană) de la 182.000 la cel puţin 260.000.

Conservatorii cancelarului Friedrich Merz sunt extrem de porniţi împotriva ministrului social-democrat al Apărării după ce acesta a respins marţi un compromis.

”În 30 de ani de Bundestag, n-am văzut nicodată un ministru torpilând în mod frontal o procedură legislativă importantă care să ţină de propriul său domeniu de responsabilitate şi aruncându-şi propriul grup parlamentar în haos”, a denunţat, la cotidianul Süddeutsche Zeitung, vicepreşedintele grupului parlamentar CDU Norbert Röttgen.

”CEA MAI PUTERNICĂ ARMATĂ CONVENŢIONALĂ DIN EUROPA”

Boris Pistorius a luat în colimator opţiunea unei trageri la sorţi în vederea creşterii numărului de militari ai armatei, în cazul în care creşterea efectivelor nu atinge obiectivele stabilite.

Ministrul SPD vrea în schimb să crească efectivele Bundeswehrului pe bază de voluntariat.

Însă armata întâmpină dficultăţi în recrutare, iar cancelarul Friedrich Merz vrea să doteze Germania cu ”cea mai puternică armată convenţională din Eurpa”, pe fondul ameninţării ruse tot mai mari şi replierii americane în Europa.

Acest scandal se adaugă altui scandal, într-un subiect la fel de fierbinte – doborârea dronelor suspecte care survolează instalaţii sensibile, după multiplicarea unor incidente de acest fel în Europa.

Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt, un conservator bavarez din cadrul CSU, vrea ca armata să fie mai implicată în protecţia aeroporturilor, care este în prezent de resortul poliţiei federale.

Boris Pistorius se opune şi argumentează evocând dificultăţi în punerea în aplicare.

”Să vorbim mai întâi despre realităţi”, a tunat Boris Pistorius.

El l-a atacat pe liderul CSU din Bavaria Markus Söder, care cere doborârea dronelor.

”Ceea ce ne ajută cel mai puţin este retorica pistolarilor”, a declarat el portalului The Pioneer.