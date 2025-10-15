Comisia Europeană planifică finalizarea „zidului anti-drone” în 2027

Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea aşa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene până în 2027, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Liniile directoare ale proiectului redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative – iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor) urmează să fie prezentate joi. Crearea acestui sistem de apărare a fost decisă de UE în septembrie, în urma mai multor incursiuni ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian european.

Reacţia NATO la încălcarea frontierei aeriene poloneze de către circa 20 de drone în 9 septembrie a evidenţiat lacunele arsenalului aliat în faţa ameninţărilor de acest tip. Aliaţii au fost nevoiţi să recurgă la rachete costisitoare pentru a doborî trei drone.

UE intenţionează să folosească experienţa Ucrainei, dobândită după invazia rusească începută în februarie 2022, pentru a implementa un sistem anti-drone mai adaptat şi mai economic. Ucrainenii au deja capacităţi de producţie industrială a dronelor şi a interceptoarelor de drone, unice în Europa, şi au promis că vor ajuta Bruxellesul în acest sens.

Anul viitor ar urma să fie instalat un sistem de detecţie a dronelor cu senzori tereştri şi din satelit. Vor fi adăugate până în 2027 capacităţile de urmărire şi interceptare, mai întâi în ţările de pe flancul estic al Uniunii, cele mai apropiate de frontiera Rusiei.

Iniţiativa care va fi făcută publică joi se încadrează într-un program pe cinci ani pentru întărirea capacităţii de apărare a Europei, alături de alte proiecte importante, cum ar fi cele de apărare antiaeriană. „Foaia de parcurs” până în 2030 va fi prezentată şefilor de state şi guverne la summitul UE de săptămâna viitoare, de la Bruxelles.

Mai multe ţări, inclusiv Germania, au criticat „zidul anti-drone”, fiind îngrijorate de costurile ridicate şi de suprapunerea cu competenţele NATO şi reticente faţă de implicarea Comisiei Europene în domeniul apărării, în care fiecare stat membru al Uniunii este suveran.