G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei tineri s-au filmat într-o maşină, iar unul dintre ei afișează un…

tineri cu pistol in masina
Screenshot

Trei tineri s-au filmat într-o maşină, iar unul dintre ei afișează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş

Articole15 Oct • 245 vizualizări 0 comentarii

Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manevrează un pistol. Un altul pare a avea o bâtă de baseball în mână. Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări. Tinerii au fost identificaţi, iar miercuri au avut loc percheziţii în judeţul Maramureş la domiciliile celor vizaţi, fiind găsit un pistol de tip airsoft, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

IPJ Maramureş a demarat verificări, ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care trei tineri ce s-ar fi aflat într-un autoturism şi ar fi deţinut şi manipulat o armă.

”La data de 13 octombrie 2025, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Expozivi şi Substanţe Periculoase s-au sesizat din oficiu şi au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Ca urmare a activităţilor desfăşurate, poliţiştii i-au identificat pe tinerii din imagini şi astăzi, 15 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, au pus în executare trei mandate de percheziţie la domiciliile celor trei tineri, bănuiţi de comiterea activităţii infracţionale, în localitatea Petrova”, a transmis, miercuri, IPJ Maramureş.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit un pistol de tip airsoft.

”Activitatea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic Maramureş. Avertizăm cetăţenii să manifeste atenţie sporită în realizarea de conţinut pe reţelele de socializare, întrucât postările pot atrage consecinţe juridice”, a mai transmis Poliţia.

Odată începută urmărirea penală, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, desfăşoară activităţi judiciare reglementate de lege, în scopul de a administra probatoriul cauzei, de a identifica persoanele vinovate şi de a le trage la răspundere, potrivit legii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un român s-a furişat în Muzeul Drents chiar înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti / Agenţii de securitate l-au scos atunci afară din muzeu / A fost suspect în acest caz, însă ulterior a fost scos din anchetă

Articole15 Oct • 2.393 vizualizări
1 comentariu

Dosar penal deschis de poliţiştii din Timişoara după ce un elev de 13 ani a fost agresat de un coleg de şcoală, în vârstă de 15 ani, în timpul pauzelor/ Ancheta, după ce victima s-a prezentat la spital

Articole10 Oct • 840 vizualizări
0 comentarii

Autorul atacului de la sinagoga din Manchester, unde au murit două persoane, a sunat la poliţie în timpul atacului şi a jurat credinţă grupării Statul Islamic (poliţia antiteroristă britanică)

Articole8 Oct • 185 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.