Autorul atacului de la sinagoga din Manchester, unde au murit două persoane,…

Autorul atacului de la sinagoga din Manchester, unde au murit două persoane, a sunat la poliţie în timpul atacului şi a jurat credinţă grupării Statul Islamic (poliţia antiteroristă britanică)

Autorul atentatului de la sinagoga din Manchester, de săptămâna trecută, a sunt poliţia în timpul atacului şi a spus că ”jură credinţă grupării Statul Islamic (SI)”, anunţă miercuri un purtător de cuvânt al poliţiei antiteroriste britanice, relatează AFP, citată de News.ro.

”La începutul atacului din faţa Sinagogii Congregaţia Ebraică de la Heaton Park, atacatorul a sunat poliţia şi a spus că jură credinţă gruupării Statul Islamic”, a anunţat purtătorul de cuvânt.

O anchetă continuă ”cu privire la motivaţiile” acestui atac care a avut loc joi, de Iom Kippur, soldat cu moartea a doi credincioşi evrei, a adăugat el.

Autorul atentatului, un britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis prin împuşcare de către poliţişti.

