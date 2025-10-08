Un al doilea bărbat arestat în sudul Angliei, în urma incendierii unei moschei: „O crimă a urii”
Un al doilea bărbat a fost arestat în urma unui incendiu la o moschee, sâmbătă seara, în sudul Angliei, considerat o ”crimă a urii”, anunţă poliţia britanică, relatează AFP, transmite News.ro.
Acest incendiu, care a avut loc în oraşul de coastă Peaceheaven, a provocat pagube la intrarea în moschee.
Nicio persoană nu a fost rănită, în pofida faptului că mai multe persoane se aflau înăuntrul lăcaşului de rugăciune.
Poliţia a difuzat imagini cu două persoane purtând cagule şi haine închise la culoare în timp ce se apropiau de uşa de la intrarea în moschee, după care pulverizează o substanţă şi dau foc.
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost arestat luni, suspectat de ”incendiere voită cu intenţia de a pune viaţa altuia în pericol”, a a anunţat poliţia din Sussex.
Bărbatul a fost eliberat apoi pe cauţiune.
Alt bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat marţi din aceleaşi motive, a anunţat marţi seara poliţia.
”Credem că există persoane care ştiu cine este responsabil de acest atac îngrozitor şi iresponsabil”, a declarat inspectorul Mark Cullimore de la Poliţia din Sussex, cerându-le ”să se manifeste” la poliţie.
Această incendiere a avut loc la trei zile după un atac la o sinagogă, soldat cu doi morţi şi trei răniţi grav, la Manchester, în nordul Angliei.
Atacatorul, un britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ai, a intrat cu maşina în persoane care se aflau în faţa sinagogii, după care a atacat mai mulţi credincioşi cu un cuţit.
Bărbatul, împuşcat de poliţie la faţa locului, ”a putut să fie influenţat de ideologia islamistă radicală”, potrivit poliţiei antiteroriste.
