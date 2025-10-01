Sindicatul Polițiștilor: Un agent din Bocșa a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții /„Dacă strada nu va fi ocupată de polițiști, va fi ocupată de infractori”

Un polițist din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost rănit după ce a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul doi al unui bloc, în timpul unei intervenții pentru aplanarea unei petreceri care tulbura liniștea publică, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC).

Incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 20.30. Polițistul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații, însă nu a rămas internat. În timpul intervenției, luneta unei autospeciale de poliție a fost avariată.

„Imediat după eveniment la fața locului au fost direcționate forțe suplimentare de poliție și jandarmerie, iar cei implicați au fost conduși la poliție pentru cercetări, fiind restabilită ordinea și liniștea publică în zonă”, precizează comunicatul SNPPC.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, pentru infracțiunile de ultraj și distrugere.

Sindicatul critică dur clasa politică, acuzând că „permisivitatea legii este exploatată la maxim de infractori” și că lipsa unor sancțiuni ferme descurajează atât polițiștii activi, cât și tinerii care ar putea intra în sistem. „Dacă strada nu va fi ocupată de polițiști, ea va fi ocupată de infractori!”, avertizează SNPPC.

Organizația solicită procurorului de caz și instanței să aplice măsura arestului preventiv pentru suspect, ca semnal împotriva extinderii fenomenului de ultraj asupra angajaților din sectorul public.