Rasism, misoginie și islamofobie, în rândul ofițerilor Poliției din Londra, dezvăluite de o investigație BBC sub acoperire

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şeful Poliţiei Metropolitane din Londra (Met) şi-a cerut miercuri scuze pentru comportamentul „revoltător” al ofiţerilor care au dat dovadă de rasism, misoginie şi islamofobie într-un reportaj sub acoperire al BBC, relatează joi AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Comportamentul descris în această emisiune este reprobabil şi complet inacceptabil”, a declarat comisarul Mark Rowley într-un comunicat publicat înainte de difuzarea programului BBC „Panorama”.

Nouă ofiţeri şi un membru al personalului au fost deja suspendaţi, în timp ce alţi doi au fost retraşi din serviciul în prima linie după ce BBC a făcut publice acuzaţiile conţinute în acest reportaj, a spus Rowley.

„Îmi pare sincer rău” pentru această „moştenire toxică”, a adăugat el.

Jurnalistul BBC Rory Bibb a petrecut şapte luni, până în ianuarie 2025, lucrând ca agent civil într-un centru de detenţie al comisariatului de poliţie Charing Cross, în centrul Londrei.

În această perioadă, „ofiţerii au cerut să se tragă asupra imigranţilor, s-au bucurat de utilizarea forţei şi au ignorat acuzaţiile de viol”, a declarat BBC într-un comunicat.

Mai mulţi ofiţeri de poliţie au fost filmaţi cu camera ascunsă făcând comentarii şocante, afirmând că un deţinut a cărui viză de şedere expirase merită „un glonţ în cap” şi că imigranţii algerieni şi somalezi sunt „gunoi”.

Poliţia Metropolitană a fost în centrul unei serii de scandaluri în ultimii ani, între care răpirea, violarea şi uciderea în 2021 a directorului de marketing Sarah Everard de către un ofiţer de poliţie aflat în timpul serviciului, care a fost ulterior condamnat la închisoare pe viaţă.

Poliţia londoneză s-a angajat să restabilească încrederea publică după ce un raport a dezvăluit că este instituţional rasistă, homofobă şi sexistă.

Deşi a recunoscut că există „deficienţe sistemice, culturale, manageriale şi de reglementare”, Rowley a asigurat că Poliţia Metropolitană desfăşoară „cea mai mare operaţiune anticorupţie din istoria poliţiei britanice”.

Echipa responsabilă de detenţiile provizorii la secţia de poliţie Charing Cross a fost desfiinţată, iar Rowley a dezvăluit că „aproape 1.500 de ofiţeri şi membri ai personalului care nu îndeplineau standardele noastre” au fost concediaţi în rândul celor 40.000 de angajaţi ai Met în ultimii trei ani.