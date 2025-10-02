G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rasism, misoginie și islamofobie, în rândul ofițerilor Poliției din Londra, dezvăluite de…

politie londra
sursa foto: Facebook/ City of London Police

Rasism, misoginie și islamofobie, în rândul ofițerilor Poliției din Londra, dezvăluite de o investigație BBC sub acoperire

Articole2 Oct • 260 vizualizări 0 comentarii

Şeful Poliţiei Metropolitane din Londra (Met) şi-a cerut miercuri scuze pentru comportamentul „revoltător” al ofiţerilor care au dat dovadă de rasism, misoginie şi islamofobie într-un reportaj sub acoperire al BBC, relatează joi AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Comportamentul descris în această emisiune este reprobabil şi complet inacceptabil”, a declarat comisarul Mark Rowley într-un comunicat publicat înainte de difuzarea programului BBC „Panorama”.

Nouă ofiţeri şi un membru al personalului au fost deja suspendaţi, în timp ce alţi doi au fost retraşi din serviciul în prima linie după ce BBC a făcut publice acuzaţiile conţinute în acest reportaj, a spus Rowley.

„Îmi pare sincer rău” pentru această „moştenire toxică”, a adăugat el.

Jurnalistul BBC Rory Bibb a petrecut şapte luni, până în ianuarie 2025, lucrând ca agent civil într-un centru de detenţie al comisariatului de poliţie Charing Cross, în centrul Londrei.

În această perioadă, „ofiţerii au cerut să se tragă asupra imigranţilor, s-au bucurat de utilizarea forţei şi au ignorat acuzaţiile de viol”, a declarat BBC într-un comunicat.

Mai mulţi ofiţeri de poliţie au fost filmaţi cu camera ascunsă făcând comentarii şocante, afirmând că un deţinut a cărui viză de şedere expirase merită „un glonţ în cap” şi că imigranţii algerieni şi somalezi sunt „gunoi”.

Poliţia Metropolitană a fost în centrul unei serii de scandaluri în ultimii ani, între care răpirea, violarea şi uciderea în 2021 a directorului de marketing Sarah Everard de către un ofiţer de poliţie aflat în timpul serviciului, care a fost ulterior condamnat la închisoare pe viaţă.

Poliţia londoneză s-a angajat să restabilească încrederea publică după ce un raport a dezvăluit că este instituţional rasistă, homofobă şi sexistă.

Deşi a recunoscut că există „deficienţe sistemice, culturale, manageriale şi de reglementare”, Rowley a asigurat că Poliţia Metropolitană desfăşoară „cea mai mare operaţiune anticorupţie din istoria poliţiei britanice”.

Echipa responsabilă de detenţiile provizorii la secţia de poliţie Charing Cross a fost desfiinţată, iar Rowley a dezvăluit că „aproape 1.500 de ofiţeri şi membri ai personalului care nu îndeplineau standardele noastre” au fost concediaţi în rândul celor 40.000 de angajaţi ai Met în ultimii trei ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sindicatul Polițiștilor: Un agent din Bocșa a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții /„Dacă strada nu va fi ocupată de polițiști, va fi ocupată de infractori”

Articole1 Oct • 1.140 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Cel puţin un rănit grav într-o explozie, la Munchen / Sărbătoarea berii Oktoberfest a fost închisă / Poliția: Clădirea rezidențială a fost incendiată în mod deliberat în contextul unei dispute familiale

Articole1 Oct • 1.444 vizualizări
0 comentarii

Poliţia a deschis dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă”/ Se colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei

Articole29 Sep • 303 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.