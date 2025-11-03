78 de percheziţii în mai multe judeţe, în cadrul Operațiunii „Jupiter 4” / Dosare de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, ameninţare, hărţuire, uz de armă fără drept, braconaj şi infracţiuni silvice

Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii JUPITER 4. Acţiunile au loc în dosare care vizează contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice, transmite News.ro.

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii «JUPITER 4», în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfăşoară 78 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe din ţară, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi pentru prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii”, a transmis, luni, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.

Potrivit procurorilor, operaţiunea JUPITER ”reflectă determinarea fermă a instituţiilor statului de a acţiona unitar şi eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”.

”Printr-o colaborare strânsă între procurori şi poliţişti, se asigură o reacţie rapidă şi coordonată, capabilă să descurajeze activităţile ilegale şi să consolideze încrederea cetăţenilor în autoritatea legii. Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”, au mai transmis procurorii.

IGPR anunţă că acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal.

Persoanele depistate vor fi cduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.