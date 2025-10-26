G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat din Balș a furat o autospecială de poliție din curtea…

Mașină de poliție / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Mașină de poliție / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Un bărbat din Balș a furat o autospecială de poliție din curtea Postului Robănești și s-a plimbat cu ea până în Balș

Articole26 Oct • 210 vizualizări 0 comentarii

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„La data de 26 octombrie, ora 11:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat de către Poliţia Oraşului Balş, judeţul Olt, cu privire la faptul că, în jurul orei 11:00, pe strada Petre Pandrea, din oraşul Balş, judeţul Olt, a fost depistat un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, în timp ce conducea o autospecială de poliţie. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti – Postul de Poliţie Robăneşti”, a informat, duminică, IPJ Dolj.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de duminică, în jurul orei 10:00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie. Ulterior, bărbatul ar fi sustras autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 milioane de euro / Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească bijuteriile”

Articole21 Oct • 3.270 vizualizări
0 comentarii

Un român s-a furişat în Muzeul Drents chiar înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti / Agenţii de securitate l-au scos atunci afară din muzeu / A fost suspect în acest caz, însă ulterior a fost scos din anchetă

Articole15 Oct • 2.633 vizualizări
1 comentariu

Poliția se apără după ce a devenit ținta ironiilor pentru captura de bancnote – recuzită pentru filme: ”Sunt clasificate drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană”

Articole11 Oct 2025 • 1.275 vizualizări
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.