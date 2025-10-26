Un bărbat din Balș a furat o autospecială de poliție din curtea Postului Robănești și s-a plimbat cu ea până în Balș
Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti, transmite Agerpres.
„La data de 26 octombrie, ora 11:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat de către Poliţia Oraşului Balş, judeţul Olt, cu privire la faptul că, în jurul orei 11:00, pe strada Petre Pandrea, din oraşul Balş, judeţul Olt, a fost depistat un bărbat de 58 de ani, din oraşul Balş, în timp ce conducea o autospecială de poliţie. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti – Postul de Poliţie Robăneşti”, a informat, duminică, IPJ Dolj.
Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de duminică, în jurul orei 10:00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie. Ulterior, bărbatul ar fi sustras autospeciala de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti.
Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale.
