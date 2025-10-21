G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 milioane de…

mini lingouri aur
Foto: Unsplash

Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 milioane de euro / Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească bijuteriile”

Articole21 Oct • 1.279 vizualizări 0 comentarii

Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă ”extrem de spectaculoasă”, dar care ”nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, declară la RTL procuroarea.

Laure Beccuau precizează că răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”.

”Sperăm ca ei să se gândească la acest lucru şi să nu distrugă bijuteriile fără rost”, a adăugat ea.

Aproximativ zece bijuterii – inclusiv o diademă de perle purtată de către împărăteasa Eugénie, în secolul al XIX-lea, colierul reginei Marie-Amélie şi reginei Hortense – au fost furate din Galeria Apolo a Muzeului Luvru.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate / Cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie

Articole20 Oct • 447 vizualizări
0 comentarii

Franța a mulțumit României pentru cooperare în cazul fugarului Mohamed Amra, capturat în București / Procurorul general Alex Florența, întâlnire cu omoloaga din Franța, Laure Beccuau

Articole15 Oct • 553 vizualizări
0 comentarii

Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete

Articole15 Oct • 254 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.