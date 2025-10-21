Procurorii francezi, după jaful de la Muzeul Luvru: „O întreagă serie de echipe i-au ajutat pe hoţi să comită furtul” / „În jur de o sută” de anchetatori sunt mobilizaţi la Paris în acest dosar

Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marţi seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, informează Agerpres, care preia AFP.

Magistratul a declarat că aşteaptă „cu interes să afle dacă, potrivit jargonului poliţienesc”, amprentele găsite „se vor potrivi sau nu”. „Amprentele sunt în curs de a fi analizate”, a dezvăluit ea.

Laure Beccuau a confirmat numărul de „patru persoane identificate ca fiind prezente la faţa locului”, deschizând totuşi posibilitatea ca „în jurul lor” să se fi aflat totodată „o întreagă serie de echipe” care „i-au ajutat pe hoţi să comită furtul”.

Întrebată despre existenţa unor eventuale complicităţi interne în cadrul celui mai vizitat muzeu din lume, doamna Beccuau a spus că nu poate să răspundă „prin da sau prin nu” în acest stadiu al anchetei.

Ea a indicat, de asemenea, că platforma de lucru aeriană utilizată pentru comiterea furtului a fost obţinută de infractori printr-o „pseudo-închiriere în timpul unei presupuse mutări”.

„Când unul dintre angajaţii companiei a ajuns la locul mutării, a fost confruntat de doi bărbaţi care l-au ameninţat, dar care nu au folosit nicio violenţă împotriva sa”, a adăugat doamna Beccuau, referindu-se la o plângere depusă.

Potrivit acesteia, pe lângă magistraţii de la Jurisdicţia Specializată Interregională (Jirs) din cadrul Parchetului din Paris, care conduc anchetele, „în jur de o sută” de anchetatori sunt mobilizaţi la Paris în acest dosar.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică, iar autorităţile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franţei” în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.

Acest furt, ale cărui imagini au fost difuzate în întreaga lume, a stârnit o controversă politică şi a reaprins dezbaterea privind securitatea muzeelor franceze.