Casa Albă: Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat / Trump anunțase că se va întâlni cu președintele rus la Budapesta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de la Casa Albă. joia trecută, Trump a declarat că el și președintele rus vor purta discuții la Budapesta în termen de două săptămâni pentru a discuta despre războiul din Ucraina, relatază BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O întâlnire pregătitoare între secretarul de stat american Marco Rubio și omologul său rus Serghei Lavrov ar fi trebuit să aibă loc săptămâna aceasta – dar Casa Albă a declarat că cei doi au avut o convorbire „productivă” și că o întâlnire nu mai este „necesară”.Casa Albă nu a împărtășit mai multe detalii cu privire la motivul pentru care discuțiile au fost suspendate.

Însă diferențele esențiale dintre propunerile SUA și precondițiile Rusiei pentru pace au devenit din ce în ce mai clare în această săptămână și par să fi redus șansele unui summit între cei doi președinți.Trump a discutat la telefon cu Putin despre un summit la Budapesta, cu o zi înainte de a se întâlni cu Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, la Casa Albă.

Unele rapoarte au sugerat că discuțiile sale cu Zelensky au fost un „meci de țipete”, sursele sugerând că Trump l-a împins să renunțe la zone mari de teritoriu din regiunile estice Donețk și Luhansk, cunoscute sub numele de Donbas, ca parte a unui acord cu Rusia. Cu toate acestea, Zelensky a declarat întotdeauna că Ucraina nu poate renunța la părțile din Donbas pe care încă le deține, pe motiv că Rusia ar putea folosi ulterior zona ca o trambulină pentru noi atacuri.

Luni, Trump a îmbrățișat o propunere de încetare a focului susținută de Kiev și de liderii europeni pentru a îngheța conflictul pe actuala linie de front.”Să fie tăiat așa cum este”, a spus el. „Am spus: tăiați și opriți-vă la linia de luptă. Mergeți acasă. Nu mai luptați, nu mai omorâți oameni.”

Rusia s-a opus în repetate rânduri înghețării actualei linii de contact. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ideea a fost prezentată rușilor în repetate rânduri, dar că „consecvența poziției Rusiei nu se schimbă” – referindu-se la insistența Moscovei privind retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile estice aflate în dificultate.

Moscova este interesată doar de „pacea durabilă, pe termen lung”, a declarat Serghei Lavrov marți, lăsând să se înțeleagă că înghețarea liniei frontului ar echivala doar cu o încetare temporară a focului.

Notă: Traducere realizată cu Deepl.com, revizuită de un redactor G4Media.ro/ Sursa: BBC