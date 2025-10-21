G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Summitul lui Trump cu Putin ar putea fi amânat / Întâlnirea preliminară…

Donald Trumpt Vladimir Putin summit Alaska
Sursa foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Summitul lui Trump cu Putin ar putea fi amânat / Întâlnirea preliminară dintre Rubio şi Lavrov a fost suspendată pentru moment (CNN)

Articole21 Oct • 865 vizualizări 2 comentarii

Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, cel puţin pentru moment, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această problemă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Trump a declarat joi, după o convorbire telefonică cu Putin, că au convenit ca „săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt”.

„Întâlnirile iniţiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane, care urmează să fie desemnate”, a scris el pe Truth Social.

Cu toate acestea, întâlnirea anticipată dintre Rubio şi omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată deocamdată, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN. Nu a fost clar imediat de ce întâlnirea nu va mai avea loc săptămâna aceasta, deşi una dintre surse a spus că Rubio şi Lavrov au opinii divergente cu privire la un posibil sfârşit al invaziei ruse în Ucraina.

De asemenea, nu a fost clar imediat ce impact va avea amânarea întâlnirii preliminare dintre Lavrov şi Rubio asupra summitului anticipat între Trump şi Putin de la Budapesta, Ungaria.

„Preşedintele Trump a depus eforturi constante pentru a găsi o soluţie paşnică şi diplomatică care să pună capăt acestui război fără sens şi să oprească uciderile”, a declarat pentru CNN Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe. „El a angajat cu curaj toate părţile implicate şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru a obţine pacea”, a asigurat ea.

Rubio şi Lavrov au avut luni o convorbire telefonică şi au discutat „paşii următori” pentru a da curs convorbirii dintre cei doi preşedinţi de săptămâna trecută cu privire la o posibilă încheiere a conflictului din Ucraina, potrivit unui scurt comunicat al Departamentului de Stat al SUA. Rubio „a subliniat importanţa angajamentelor viitoare ca o oportunitate pentru Moscova şi Washington de a colabora în vederea promovării unei soluţionări durabile a războiului dintre Rusia şi Ucraina, în conformitate cu viziunea preşedintelui Trump”, potrivit comunicatului.

Kremlinul, între timp, a descris convorbirea ca o „discuţie constructivă” care a abordat „posibile măsuri concrete pentru punerea în aplicare a înţelegerilor” la care au ajuns Trump şi Putin în cadrul convorbirii.

O sursă familiarizată cu problema a declarat însă pentru CNN că, după convorbirea dintre Rubio şi Lavrov, oficialii au considerat că poziţia Rusiei nu a evoluat suficient dincolo de atitudinea sa maximalistă. Pentru moment, a spus sursa, nu este probabil ca Rubio să recomande continuarea organizării întâlnirii dintre Putin şi Trump săptămâna viitoare, dar Rubio şi Lavrov ar putea discuta din nou în această săptămână.

Au trecut mai mult de două luni de când Trump a avut ultima întâlnire faţă în faţă cu Putin la Anchorage, în Alaska. Această întâlnire, care a durat aproape trei ore, s-a încheiat fără un acord, ambii lideri lăudând în schimb progresele înregistrate. De atunci, Trump a cerut public Kievului şi Moscovei să „oprească imediat războiul”.

„Mergi pe linia de luptă, oriunde ar fi ea. Altfel, este prea complicat. Nu vei reuşi niciodată să-ţi dai seama. Te opreşti la linia de luptă”, a explicat Trump reporterilor, sâmbătă, care este viziunea sa pentru o încetare a focului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak

Articole21 Oct • 106 vizualizări
0 comentarii

Consilierul economic al Casei Albe: Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână

Articole21 Oct • 178 vizualizări
0 comentarii

Zelenski spune că întâlnirea sa cu Trump a fost un succes / Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot

Articole20 Oct • 510 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. Intrebare: cu ce se deplaseaza Putin la Budapesta?
    Care ar fi traseul ocolitor pe unde ar primi autorizare de tranzit un vehicul care are la bord un individ urmarit penal de TPI pentru crime de razboi?

  2. Lăsați aiurelile, trimiteți Tomahawk-uri lui Zelenski, nu multe, vreo 1000 și „ajutați-i” pe ruși să „înțeleagă” punctul de vedere al Ucrainei! După asta sigur punctele de vedere ale lui Lavrov vor deveni convergente cu realitatea fizică!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.