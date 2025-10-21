Fondatorul Leaf and Bud din Detroit, un antreprenor specializat în canabis, numit de către Trump emisar special în Irak

Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud – o întreprindere de cultivarea canabisului în interior – în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP, transmite News.ro.

Mark Savaya este fondatorul Leaf and Bud, o întreprindere de cultivarea canabisului în interior, cu sediul la Detroit, cel mai mare oraş din statul Michigan, în Midwest.

”Înţelegerea profundă a lui Mark a relaţiilor dintre Irak şi Statele Unite şi relaţiile sale în regiune vor contribui la avansarea intereselor poporului american”, a scris duminică miliardarul pe reţeaua sa Truth Social.



Mark Savaya nu este un musulman, ci provine din comunitatea caldeeană.

Canabisul este ilegal în Irak, unde este menţinută pedeapsa cu moartea în cazuri importante de trafic de droguri.

Donald Trump a obţinut o victorie în statul crucial Michigan, în noiembrie, în parte după ce s-a apropiat de importanta comunitate arabo-americană din acest stat.

El se sprijină larg pe emisari speciali, care-i raportează în mod direct şi care nu este necesar să fie confirmaţi în Senat, aşa cum se întâmplă în cazul ambasadorilor tradiţionali.

Mark Savaya se declară pe X ”hotărât să consolideze parteneriatul între Statele Unite şi Irak sub conducerea şi sfaturile preşedintelui Trump”.