Un italian vinde un Ferrari de 165 de mii de euro unor români / Descoperă apoi că cecurile emise de către aceștia erau false, banca emitentă nici nu exista / Șapte persoane arestate în Italia, mașina a fost recuperată din Timiș

Un italian din Perugia a vândut un Ferrari cu 165.000 de euro unei femei, însă în scurt timp a descoperit că cecurile cu care au fost achiziționată mașina erau false.

Tranzacția s-a petrecut la sfârșitul lunii mai, când proprietarul unui Ferrari a vândut mașina de lux unei femei de 27 de ani pentru 165.000 de euro. Când a mers la bancă pentru a depune cele două cecuri – unul de 90 000 de euro și celălalt de 75 000 de euro – a descoperit că erau falsificate, iar banca de referință nu exista, scrie Curierul Italiei, care citează presa italiană.

S-a deschis o anchetă, iar câteva luni mai târziu, șapte persoane au fost inculpate, iar Ferrari-ul a fost returnat proprietarului său după ce a fost recuperat în Buziaș, județul Timiș.

Mașina se afla în mâinile unui român în vârstă de 43 de ani, deja cunoscut de poliție pentru tranzacții similare.

Potrivit reconstituirii făcute de anchetatori, proprietarul Ferrari-ului contactase și o persoană de contact de la banca emitentă și obținuse asigurări cu privire la autenticitatea cecurilor și la acoperirea financiară a obligațiunilor.

În acel moment, vânzătorul se convinsese de bonitatea tranzacției, predând vehiculul de lux. În realitate, persoana de contact de la bancă era un complice al cumpărătoarei care, după ce a descoperit că cecurile erau false, a decis să depună o plângere la poliție. Era vorba de o rețea de escroci români.

Investigațiile ulterioare ale brigăzii mobile, care au constat în vizionarea imaginilor din sistemele de supraveghere video, achiziționarea documentelor de vânzare și analiza înregistrărilor telefonice ale utilizatorilor utilizați în escrocherie, au permis anchetatorilor să reconstituie succesiunea exactă a evenimentelor și să identifice presupușii autori.

În lumina elementelor colectate, ofițerii unității mobile din Perugia, asistați de personalul unităților mobile ale secțiilor de poliție din Bergamo, Monza, Lecco și Pordenone, au executat un mandat de percheziție locală, personală și informatică emis de Procuratura din Perugia împotriva celor șapte suspecți.

Această activitate a fost încununată de succes: au fost găsite telefoanele și cartelele Sim utilizate pentru escrocherie.