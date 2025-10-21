George Russell, în pericol la Mercedes chiar dacă devine campion mondial în F1

George Russell trăiește o perioadă cu multe necunoscute în viața profesională, cu toate că de-abia și-a prelungit contractul cu Mercedes. Fostul pilot și actual analist Karun Chandhok îl avertizează pe sportivul britanic că ar putea fi îndepărtat de Toto Wolff de la echipă chiar și în situația în care va cuceri titlul mondial din Formula 1 în 2026.

„Ciudata situație a lui Russell”, titrează presa britanică despre momentul pe care-l traversează pilotul echipei din Brackley.

George a semnat un contract „multianual” cu Mercedes, dar în realitate viitorul său în Formula 1 este plin de incertitudini.

Tot mai multe surse apropiate de lumea agitată a Formulei 1 continuă să-l dea pe Max Verstappen ca principala soluție a celor de la Mercedes pentru 2027.

O venire a lui Max la echipa de la Brackley ar duce la o despărțire de Russell, cu toate că britanicul de-abia a semnat noul contract cu Mercedes.

George și-ar putea pierde locul de la Mercedes chiar și în condițiile în care va deveni campion mondial în 2026.

Karun Chandhok a lansat un avertisment clar pentru Russell în cadrul unui interviu pentru The F1 Show alături de Ted Kravitz.

„Mercedes a fost disperată să-l angajeze pe Verstappen pentru 2026 și cu siguranță va rămâne interesată și pentru 2027”, notează presa britanică.

Fostul pilot și actual analist Karun Chandhok susține cele menționate mai sus.

„Pentru mine, toată această experiență ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru George. Este timpul să își separe managementul de echipa cu care concurează.

Toto a negociat pe ambele părți ale mesei. L-a pus în scaunul pasagerului în tot acest proces”, a spus Chandhok făcând referire la noul contract semnat de Russell cu Mercedes.

„Frank Williams a renunțat la patru campioni mondiali. De ce nu ar putea face Toto același lucru (n.r. cu Russell chiar dacă va câștiga titlu mondial în 2026?”, adaugă Chandhok.

Fostul pilot și actual analist tv este de părere că Russell va fi lăsat să plece în 2027, iar asta chiar dacă se va încorona campion al lumii.

Pista Verstappen este una prioritară pentru Mercedes, iar Toto Wolff nu și-a ascuns niciodată admirația pentru Max.

Presa britanică adaugă că tot secretul din jurul duratei contractului lui Russell cu Mercedes ar ascunde de fapt o clauză care i-ar permite lui Wolff să-l poată îndepărta pe George în situația în care Verstappen devine disponibil pentru un transfer la echipa din Brackley.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1