RedBull, amendată de FIA după o „tactică vicleană” împotriva rivalului Lando Norris la Austin

Weekendul de cursă al celor de la RedBull la Austin nu a fost perfect până la urmă, cu toate că Max Verstappen a câștigat atât cursa Sprint, cât și Grand Prix-ul din SUA. Echipa din Milton Keynes a fost amendată cu suma de 43.400 de lire sterline după un episod ciudat petrecut înainte de cursă și care a fost îndreptat împotriva rivalului Lando Norris.

Dailymail.co.uk informează că amenda primită de RedBull a venit după ce un membru al echipei de la Milton Keynes a reintrat pe grila de start în timpul turului de formare și a încercat să îndepărteze banda folosită de Norris pentru a-și poziționa monopostul corect la start.

Britanicul celor de la McLaren folosește resepctiva bandă ca reper vizual, din cockpit fiindu-i dificil să aprecieze exact poziția sa pe grila de start.

„Un membru al echipei a reintrat în zona porții 1, în apropierea poziției a doua de pe grila de start, după ce a început turul de formare și în momentul în care comisarii de la boxe au început să închidă poarta”, se arată în raportul FIA.

„Este absolut interzisă împiedicarea măsurilor de siguranță pentru pregătirea pistei după ce grila a fost eliberată.”

Oficialii FIA au precizat că jumătate din amenda totală va fi suspendată, dar doar atâta timp cât RedBull nu repetă abaterea respectivă până la finalul sezonului competițional.

Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, a încercat să calmeze spiritele, el precizând că incidentul respectiv a fost unul „minor”.

Sky Sports transmite că RedBull a încercat aceeași tactică și în trecut, iar acest lucru fără a fi sancționată în vreun fel de FIA.

Verstappen are trei victorii în ultimele patru curse din Formula 1, iar acum rivalii de la McLaren îl iau mai mult decât în serios.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

