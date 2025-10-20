G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UPDATE Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de…

incendiu, pompieri, isu, flacari
sursa foto: ISU B-IF

UPDATE Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz / Locatarii s-au reîntors în apartamente, alarmă falsă / 59 de persoane, din trei scări de bloc, evacuate preventiv / O persoană, transportată la spital

Articole20 Oct • 190 vizualizări 0 comentarii

UPDATE, ora 22.24

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Locatarii unui bloc de pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal, evacuaţi în urma unui sesizări privind miros de gaze pe casa scării, se pot întoarce în locuinţe, în urma măsurătorilor nefiind detectate scurgeri de gaze, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.

Alimentarea cu gaze în imobil a fost reluată parţial, iar cea cu energie electrică a fost reluată complet. „În urma măsurătorilor efectuate cu echipamentele operatorului de gaze şi ale echipajului CBRN, nu au fost identificate scurgeri de gaze.

Alimentarea cu energie electrică a celor trei scări de bloc a fost reluată, iar locatarilor li s-a permis să revină în imobile. Alimentarea cu gaze rămâne oprită la două scări de bloc, iar la cea de-a treia a fost reluată, cu excepţia a trei contoare care au fost sigilate”, a spus Băsăşteanu.

Un număr de 59 de persoane, din trei scări de bloc din municipiul Caracal, au fost evacuate luni seara, după ce a fost sesizat miros de gaze pe casa scării.

O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de pompieri şi preluată de un echipaj medical de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt pentru a fi transportată la spital.

Articolul inițial:

Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La faşa locului intervin mai multe echjipaje de la diferite instituţii, transmite News.ro.

”Echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie, acţionează în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuinţe”, a transmis, luni seară, ISU Olt.

Sursa citată a rpecizat că, până în acest moment au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc.

”O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori şi preluată de un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, a mai transmis sursa citată.

La faţa locului se află echipaje ale operatorilor de gaze şi electricitate, care au întrerup alimentarea cu gaze şi energie electrică a imobilului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Statele membre UE aprobă interdicţia de import al gazului rusesc până la sfârşitul anului 2027

Articole20 Oct • 216 vizualizări
0 comentarii

Primarul interimar al Capitalei: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hoteluri / Proprietarii de autoturisme afectaţi primesc abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an

Articole19 Oct • 773 vizualizări
0 comentarii

Explozia din Rahova. Primarul interimar: Locuitorii blocului au trei modalităţi de relocare: chirie, apartamente puse la dispoziţie de ONG-uri sau de către Primărie / Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţe

Articole18 Oct • 11.515 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.