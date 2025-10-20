UPDATE Intervenţie la un bloc din Caracal, unde se simte miros de gaz / Locatarii s-au reîntors în apartamente, alarmă falsă / 59 de persoane, din trei scări de bloc, evacuate preventiv / O persoană, transportată la spital

UPDATE, ora 22.24

Locatarii unui bloc de pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal, evacuaţi în urma unui sesizări privind miros de gaze pe casa scării, se pot întoarce în locuinţe, în urma măsurătorilor nefiind detectate scurgeri de gaze, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.

Alimentarea cu gaze în imobil a fost reluată parţial, iar cea cu energie electrică a fost reluată complet. „În urma măsurătorilor efectuate cu echipamentele operatorului de gaze şi ale echipajului CBRN, nu au fost identificate scurgeri de gaze.

Alimentarea cu energie electrică a celor trei scări de bloc a fost reluată, iar locatarilor li s-a permis să revină în imobile. Alimentarea cu gaze rămâne oprită la două scări de bloc, iar la cea de-a treia a fost reluată, cu excepţia a trei contoare care au fost sigilate”, a spus Băsăşteanu.

Articolul inițial:

Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La faşa locului intervin mai multe echjipaje de la diferite instituţii, transmite News.ro.

”Echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie, acţionează în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuinţe”, a transmis, luni seară, ISU Olt.

Sursa citată a rpecizat că, până în acest moment au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc.

”O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori şi preluată de un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, a mai transmis sursa citată.

La faţa locului se află echipaje ale operatorilor de gaze şi electricitate, care au întrerup alimentarea cu gaze şi energie electrică a imobilului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.