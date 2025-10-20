G4Media.ro
Statele membre UE aprobă interdicţia de import al gazului rusesc până la…

Sursa foto: Nord Stream 2 / Igor Kuznecov

Statele membre UE aprobă interdicţia de import al gazului rusesc până la sfârşitul anului 2027

20 Oct

Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, relatează agenția AFP, citată de News.ro.

Această măsură, care acum trebuie negociată cu Parlamentul European, a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană.

Prin încetarea achiziţiilor de gaze naturale ruseşti, UE doreşte să taie o sursă importantă de finanţare a războiului dus de Moscova în Ucraina.

Slovacia şi Ungaria, ţări fără ieşire la mare şi foarte dependente de hidrocarburile ruseşti, s-au opus acestei interdicţii, dar au fost puse în minoritate.

UE încearcă să renunţe la hidrocarburile ruseşti de la invadarea Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022. Dar, deşi a încetat aproape complet importurile de petrol rusesc, ea rămâne puternic dependentă de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze naturale: Rusia reprezenta încă 19% din importurile totale de gaze ale Uniunii Europene în 2024, faţă de 45% în 2021.

Pentru a accelera acest proces, Comisia Europeană a propus în primăvară statelor membre oprirea totală a importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027.

În septembrie, a propus, de asemenea, să avanseze această dată limită la sfârşitul anului 2026, adică în aproape un an, în ceea ce priveşte importurile de gaz natural lichefiat (GNL). Această măsură suplimentară, propusă în cadrul unui al 19-lea „pachet” de noi sancţiuni împotriva Rusiei, nu a fost însă pe ordinea de zi a reuniunii ministeriale de luni.

La rândul său, Parlamentul European ar dori să meargă şi mai departe: comisiile sale pentru industrie şi comerţ au aprobat joi un text care vizează interzicerea tuturor importurilor de gaze ruseşti, fie prin gazoduct, fie sub formă de GNL, începând cu 1 ianuarie 2026, cu câteva excepţii limitate.

