George Simion cere demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR pe legea privind pensiile magistraților

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a cerut demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia Curții Constituționale (CCR) pe legea privind pensiile magistraților.

„DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a postat Simion pe Facebook.

AUR a remis presei și un comunicat de presă în care afirmă că prin decizia de neconstituţionalitate a legii privind pensiile magistraţilor CCR îi apără doar pe „privilegiaţi” şi se întreabă cum rămâne cu „legitimitatea Guvernului Bolojan” care a promis „reforma în structurile statului”.

„Judecătorii Curţii Constituţionale au respins eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor. Încă o dată se dovedeşte că instituţia care ar trebui să fie garantul Constituţiei României şi al dreptăţii este, de fapt, o anexă politizată, braţul lung al sistemului controlat de PSD şi PNL, care apără interesele castelor privilegiate. De aproape patru luni, românii sunt minţiţi pe faţă cu promisiunea unei ‘reforme’ şi cu poveşti despre reducerea cheltuielilor publice pentru scăderea deficitului bugetar. Ce a reuşit până astăzi aşa-zisa coaliţie reformatoare? Absolut nimic! Privilegiile rămân neatinse iar românii sunt împinşi la stâlpul infamiei ca şi cum ar fi vinovaţi pentru furtul banilor din bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al AUR transmis, luni, Agerpres.

Potrivit AUR, „guvernarea austerităţii a trimis la CCR o lege făcută pe genunchi, o fumigenă menită doar să dea impresia că se lucrează pentru reformă, când, în realitate, totul a fost un spectacol de amânări şi declaraţii publice ale politrucilor de la guvernare”.

„Să nu ne imaginăm că decizia de astăzi reprezintă o sfidare a judecătorilor CCR la adresa coaliţiei. Din contră, voinţa judecătorilor este voinţa celor care i-au numit în funcţii, inclusiv a fostului preşedinte uzurpator Klaus Iohannis şi a actualului preşedinte Nicuşor Dan. O treime dintre judecătorii Curţii au fost numiţi recent în funcţie cu mâna liberă a PSD-PNL-USR-UDMR pe criterii politice în jocurile lor din spatele uşilor închise, nicidecum pe baza competenţelor profesionale din domeniul justiţiei. Premierul Ilie Bolojan se bătea cu pumnul în piept că va aduce ‘reforma în structurile statului’ şi că eliminarea pensiilor speciale va fi dovada că Guvernul său dă rezultate şi are legitimitate. Astăzi, CCR s-a pronunţat, pensiile speciale rămân în picioare, prin urmare, cum rămâne cu legitimitatea Guvernului Bolojan? În ce stat european o guvernare formată din mai multe partide de 12%, incapabile să schimbe măcar o lege în bine, mai poate rămâne la putere?”, adaugă AUR.

În opinia reprezentanţilor AUR, „o ţară întreagă a înţeles: CCR nu apără nici dreptatea, nici legea, ci doar privilegiaţii”.

„Iar Guvernul Bolojan a demonstrat că este inutil şi degeaba la conducerea ţării”, susţin aceştia.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.