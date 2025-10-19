Zelenski îşi presează aliaţii să ia „măsuri decisive” contra Rusiei, după întâlnirea dezamăgitoare cu Trump, care nu i-a oferit sprijinul militar pe care îl solicitase, în special rachetele de croazieră Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat duminică susţinătorii să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a eşuat în încercarea de a obţine din partea preşedintelui american Donald Trump sprijinul militar consolidat pe care l-a cerut, în special rachetele de croazieră Tomahawk, consemnează agenţiile de știri AFP şi EFE.

Donald Trump, care cu o zi înaintea întâlnirii de vineri cu Zelenski a avut o discuţie telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit cu acesta un nou summit ruso-american, ce va avea loc la Budapesta, a transmis după întâlnirea cu preşedintele ucrainean că le-a cerut acestuia şi celui rus să încheie un acord şi să oprească vărsarea de sânge.

„Ei trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria. Să lăsăm istoria să decidă”, a scris Trump pe platforma Truth Social după întâlnirea cu Zelenski.

Acesta din urmă a sperat să obţină din partea SUA mai ales rachete Tomahawk, care au o rază de acţiune cuprinsă între 1.600 şi 2.500 de kilometri, în funcţie de versiune, dar Trump a refuzat. Anterior, Putin avertizase SUA că transferul unor astfel rachete către Ucraina ar afecta iremediabil relaţiile ruso-americane şi a menţionat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistenţă americană, transmite Agerpres.

În pofida rezultatelor dezamăgitoare ale vizite sale în SUA, Zelenski insistă în continuare pe lângă susţinătorii săi europeni şi americani să intensifice ajutorul pentru ţara sa în războiul cu Rusia. „Ucraina nu va oferi niciodată teroriştilor vreo recompensă pentru crimele lor şi contăm pe partenerii noştri să menţină această poziţie”, a scris el pe reţelele de socializare, cerându-le aliaţilor săi „măsuri decisive” contra Rusiei. „Războiul continuă doar pentru că Rusia nu doreşte să-i pună capăt”, a susţinut preşedintele ucrainean.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3.270 de drone de atac, 1.370 de bombe aeriene ghidate şi circa 50 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei”, a argumentat Zelenski, în timp ce, pe lângă luptele în desfăşurare pe frontul terestru, Rusia şi Ucraina îşi continuă atacurile reciproce asupra infrastructurilor energetice.

Pentru a se apăra în faţa acestor atacuri, a continuat Zelenski, Ucraina îşi consolidează constant apărarea antiaeriană cu ajutorul programului denumit PURL – conform acronimului din engleză pentru „Lista de Cerinţe Prioritare pentru Ucraina” -, program prin care Ucraina achiziţionează din SUA arme şi muniţii plătite de susţinătorii săi europeni.

Primul summit al preşedinţilor Trump şi Putin, desfăşurat în Alaska pe 15 august, nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Putin ar fi propus atunci ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia. La rândul ei, Rusia respinge orice desfăşurare de trupe străine – mai ales din ţările NATO – ca garanţie de securitate pentru Ucraina, desfăşurare asupra căreia insistă susţinătorii europeni ai Ucrainei, care în plus o asigură pe aceasta în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.