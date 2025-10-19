„No Kings”. Sute de mii de persoane au manifestat împotriva lui Trump în toată America

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor preşedintelui Donald Trump în oraşe din întreaga SUA – printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami şi Los Angeles, relatează BBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mitingul din Times Square din New York a atras mii de oameni la scurt timp după ce a început sâmbătă dimineaţa.

Străzile şi intrările în metrou erau aglomerate de protestatari care purtau pancarte cu sloganuri precum „Democraţie, nu monarhie” şi „Constituţia nu este opţională”.

Înaintea demonstraţiilor, aliaţii lui Trump i-au acuzat pe protestatari că ar avea legături cu mişcarea de extremă stânga Antifa şi au condamnat ceea ce au numit „mitingul urii împotriva Americii”.

Organizatorii şi protestatarii prezenţi sâmbătă au declarat că evenimentele s-au desfăşurat paşnic.

HAPPENING NOW: Across the U.S. people hit the streets by the millions for No Kings Day, with some crowds estimated to be in the hundreds of thousands. pic.twitter.com/NO6ciszIuO

— BreakThrough News (@BTnewsroom) October 18, 2025

Non-violenţa este un principiu fundamental al evenimentelor No Kings, afirmă grupul pe site-ul său web, care îndeamnă toţi participanţii să dezamorseze potenţialele altercaţii.

În New York, părţi din mulţime au izbucnit în mod regulat în scandări de „aşa arată democraţia”, în timp ce în fundal se auzea un ritm aproape constant de tobe, alături de clopote şi instrumente de zgomot.

Deasupra se vedeau elicoptere şi drone, iar poliţia stătea la margine.

Departamentul de Poliţie din New York a declarat că peste 100.000 de persoane s-au adunat pentru a protesta paşnic în toate cele cinci cartiere ale oraşului şi că nu s-au făcut arestări legate de protest.

În Times Square, un poliţist care se afla în apropiere a estimat că peste 20.000 de persoane mărşăluiau pe 7th Avenue.

În Washington, DC, unde Garda Naţională a fost mobilizată din august la cererea lui Trump, nu s-au văzut trupe la protest, deşi poliţia locală era prezentă.

Un protestatar la mitingul din capitală a ridicat un pancart pe care scria „Sunt antifa”.

Chuck Epes, în vârstă de 76 de ani, a spus că este un termen „încărcat” şi că înseamnă doar că susţine „pacea, îngrijirea copiilor, salarii decente, asistenţă medicală”, precum şi imigranţii şi persoanele de culoare.

„El manipulează pe toată lumea – sau încearcă să o facă, dar nu funcţionează”, a spus el.

Americanii sunt profund divizaţi în privinţa lui Donald Trump.

Un sondaj recent realizat de Reuters/Ipsos a arătat că doar 40% dintre americani aprobă performanţa sa ca preşedinte, în timp ce 58% o dezaprobă. Acest lucru îl plasează la aproximativ acelaşi nivel cu rata medie de aprobare din primul său mandat, dar sub rata de aprobare de 47% pe care o avea când a preluat funcţia pentru a doua oară, în ianuarie.

Este obişnuit ca preşedinţii să devină mai nepopulari pe măsură ce mandatul lor se apropie de sfârşit. Joe Biden avea un rating de aprobare de 55%, potrivit Reuters/Ipsos, în ianuarie 2021. Până în octombrie acelaşi an, aprobarea sa a scăzut la 46%.