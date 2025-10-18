G4Media.ro
Fostul ales republican George Santos, condamnat pentru corupţie, a scăpat de închisoare…

George Santos
Credit line: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Fostul ales republican George Santos, condamnat pentru corupţie, a scăpat de închisoare graţie lui Trump: „Îți doresc o viață frumoasă”/ Ispășea o pedeapsă de șapte ani

Articole18 Oct • 679 vizualizări 1 comentariu

Fostul congresman republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a scris că „George Santos era într-un fel un «delincvent», dar în ţara noastră sunt mulţi delincvenţi care nu sunt obligaţi să ispăşească şapte ani de închisoare”.

Acuzat că a folosit ilegal identităţile şi datele financiare personale ale donatorilor campaniei sale pentru a le sustrage fonduri, fostul ales în vârstă de 37 de ani a pledat vinovat şi a fost condamnat în luna aprilie a acestui an. El a început să-şi ispăşească pedeapsa în luna iulie.

El „a petrecut lungi perioade în izolare şi, potrivit tuturor mărturiilor, a fost tratat într-un mod îngrozitor. De aceea, tocmai am semnat o comutare a pedepsei care îl eliberează pe George Santos din închisoare IMEDIAT. Mult noroc, George, îţi doresc o viaţă frumoasă!”, a mai spus preşedintele american.

Înainte de a fi prins de justiţie, George Santos a devenit celebru când New York Times a dezvăluit o serie de minciuni din CV-ul şi mesajele sale de campanie, la scurt timp după ce a fost ales în Camera Reprezentanţilor în 2022 ca reprezentant al statului New York.

Ulterior, un raport al comisiei de etică a Camerei l-a acuzat că a „discreditat grav” instituţia prin deturnarea banilor donatorilor pentru achiziţii de lux, cheltuieli într-un cazinou, tratamente cosmetice sau plăţi online.

În decembrie 2023, reprezentanţii republicani şi democraţi au votat pentru destituirea şi excluderea sa din Camera Reprezentanţilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Un fel de delicvent gratiat de un altfel de delicvent!

