Fostul ales republican George Santos, condamnat pentru corupţie, a scăpat de închisoare graţie lui Trump: „Îți doresc o viață frumoasă”/ Ispășea o pedeapsă de șapte ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul congresman republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a scris că „George Santos era într-un fel un «delincvent», dar în ţara noastră sunt mulţi delincvenţi care nu sunt obligaţi să ispăşească şapte ani de închisoare”.

Acuzat că a folosit ilegal identităţile şi datele financiare personale ale donatorilor campaniei sale pentru a le sustrage fonduri, fostul ales în vârstă de 37 de ani a pledat vinovat şi a fost condamnat în luna aprilie a acestui an. El a început să-şi ispăşească pedeapsa în luna iulie.

El „a petrecut lungi perioade în izolare şi, potrivit tuturor mărturiilor, a fost tratat într-un mod îngrozitor. De aceea, tocmai am semnat o comutare a pedepsei care îl eliberează pe George Santos din închisoare IMEDIAT. Mult noroc, George, îţi doresc o viaţă frumoasă!”, a mai spus preşedintele american.

Înainte de a fi prins de justiţie, George Santos a devenit celebru când New York Times a dezvăluit o serie de minciuni din CV-ul şi mesajele sale de campanie, la scurt timp după ce a fost ales în Camera Reprezentanţilor în 2022 ca reprezentant al statului New York.

Ulterior, un raport al comisiei de etică a Camerei l-a acuzat că a „discreditat grav” instituţia prin deturnarea banilor donatorilor pentru achiziţii de lux, cheltuieli într-un cazinou, tratamente cosmetice sau plăţi online.

În decembrie 2023, reprezentanţii republicani şi democraţi au votat pentru destituirea şi excluderea sa din Camera Reprezentanţilor.