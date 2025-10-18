G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul italian Giorgia Meloni a intrat într-o dispută cu liderul celui mai…

Donald Trump si Giorgia Meloni
Sursa foto: governo.it

Premierul italian Giorgia Meloni a intrat într-o dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump

Articole18 Oct • 817 vizualizări 0 comentarii

Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează publicația The Guardian, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului din Gaza, a făcut remarcile la TV marţi, la o zi după ce lideri mondiali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt la un summit pentru pace în Orientul Mijlociu.
 

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a mişcat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, limitându-se la „a juca rolul de curtezană a lui Trump”. „Din fericire, cetăţenii italieni au ieşit în stradă pentru a apăra demnitatea şi onoarea acestei ţări”, a spus el.
 

Într-o postare pe reţelele sociale joi, Meloni a afirmat că Landini este „în mod evident tulburat de o nemulţumire în creştere (pe care o pot înţelege)”, înainte de a distribui o definiţie a cuvântului „curtezană”.
 

„Cred că toată lumea cunoaşte sensul cel mai obişnuit atribuit acestui cuvânt, dar, în beneficiul celor care poate nu îl ştiu, public prima definiţie găsită printr-o căutare rapidă pe internet”, a spus Meloni, postând o captură de ecran în care scria: „Femeie de moravuri uşoare, heterosexuală; eufemism, prostituată.”
 

Meloni şi-a criticat, de asemenea, adversarii de stânga, spunând că, timp de decenii, „ne-au ţinut lecţii despre respectul pentru femei”, doar pentru ca apoi să critice o femeie „numind-o prostituată”.
 

Ca răspuns la postare, Landini a susţinut că „nu au existat insulte sexiste” la adresa lui Meloni şi că a folosit termenul cu sensul de „slugă a lui Trump.”
 

Într-o declaraţie, el a spus: „Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea cu uşurinţă, pentru a evita orice neînţelegere sau exploatare a termenului folosit, am clarificat imediat ce am vrut să spun – că Meloni era pe urmele lui Trump, era la curtea lui Trump, era sluga lui Trump.”
 

Meloni a căutat de mult timp să cultive relaţii de prietenie cu preşedintele SUA. În timpul unui discurs în Egipt, Trump s-a întors către Meloni – singura femeie de la eveniment – şi i-a spus că e „frumoasă”. „În Statele Unite ar fi sfârşitul carierei tale politice”, a spus el. „Dar îmi asum riscul. Te deranjează dacă spun că eşti frumoasă? Pentru că eşti cu adevărat frumoasă”.
 

Ulterior, preşedintele SUA a lăudat-o, numind-o „o sursă de inspiraţie pentru toţi”, cu referire la ediţia în limba engleză a cărţii sale, ”I Am Giorgia: My Roots, My Principles”, care are o prefaţă semnată de fiul său, Donald Trump Jr.
 

În august, Meloni a reacţionat şi după ce a descoperit că fotografii trucate cu ea şi alte femei cunoscute din Italia au fost publicate pe un site pornografic, spunând că este „dezgustată” şi exprimându-şi „solidaritatea şi sprijinul pentru toate femeile care au fost jignite, insultate şi violate”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un mort şi zeci de migranţi dispăruţi într-un naufragiu în largul insulei italiene Lampedusa

Articole19 Oct • 49 vizualizări
0 comentarii

„No Kings”. Sute de mii de persoane au manifestat împotriva lui Trump în toată America

Articole19 Oct • 680 vizualizări
0 comentarii

Fostul ales republican George Santos, condamnat pentru corupţie, a scăpat de închisoare graţie lui Trump: „Îți doresc o viață frumoasă”/ Ispășea o pedeapsă de șapte ani

Articole18 Oct • 688 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.