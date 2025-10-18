A murit Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică din 1957, la 103 ani / Este cunoscut pentru dezvoltarea teoriei Yang-Mills, care descrie modul în care anumite particule fac schimb de forţe pentru a interacţiona între ele

Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1957, a încetat din viaţă sâmbătă, la Beijing, la vârsta de 103 ani, a relatat presa de stat chineză, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

Decesul său a survenit în urma unei „boli”, potrivit postului de televiziune de stat CCTV, care nu a oferit mai multe detalii.

Născut în Hefei, provincia Anhui, în estul Chinei, Yang s-a mutat în Statele Unite în anii 1940 pentru a urma studiile superioare, înainte de a ocupa diverse funcţii de profesor universitar.

El a dobândit cetăţenia americană, însă a renunţat la aceasta în 2015.

Chen Ning Yang a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 1957, alături de sino-americanul Tsung-Dao Lee, pentru demonstrarea faptului că legea conservării parităţii este încălcată în anumite interacţiuni nucleare, revoluţionând fundamentele fizicii moderne.

El este cunoscut, de asemenea, pentru dezvoltarea, la începutul anilor 1950, împreună cu fizicianul american Robert Mills, a teoriei Yang-Mills, care descrie modul în care anumite particule fac schimb de forţe pentru a interacţiona între ele.

La sfârşitul vieţii sale, Chen Ning Yang a predat şi la prestigioasa Universitate Tsinghua din Beijing, unde a adus „contribuţii importante la formarea şi recrutarea talentelor şi la promovarea schimburilor academice internaţionale”, conform agenţiei de presă Xinhua.