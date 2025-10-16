Miercurea-Ciuc interzice câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor. Animalele sunt periculoase pentru localnici și turiști

Consiliul Local Miercurea-Ciuc a decis joi, în cadrul unei şedinţe extraordinare, modificarea regulamentului de păşunat prin interzicerea utilizării câinilor din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului, transmite Agerpres.

Reamintim că ciobanii din zonă folosesc câini de talie mare pentru a se apăra de atacurile urșilor.

Într-o postare de pe pagina de Facebook a viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Bela, se precizează că decizia a fost luată după un incident petrecut în această toamnă, care a confirmat necesitatea interzicerii utilizării acestor câini, în ciuda unei amânări solicitate de crescători în primăvară.

„Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranţă publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condiţiile locale de păşunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiţi în apropierea zonelor locuite, pe păşunile frecventate de turişti şi pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv. În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobăneşti în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare! Prin urmare, Consiliul Local Miercurea-Ciuc, în şedinţa de astăzi (joi – n.red.), a decis să modifice regulamentul de păşunat, interzicând clar folosirea acestor trei rase de câini la paza turmelor şi cirezilor. Păşunatul fără autorizaţie este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deţinerea câinilor periculoşi”, se arată în postarea citată.

Autorităţile solicită cetăţenilor să anunţe imediat Poliţia Locală Miercurea-Ciuc, la numerele 0266-315120 sau 0266-315221, în cazul în care observă câini din aceste rase pe păşuni, pentru a proteja viaţa oamenilor şi a preveni eventuale incidente.