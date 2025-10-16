Cazul Nexperia: De ce a cedat Olanda presiunii americane și a preluat controlul asupra unei companii chineze specializate în semiconductori

Sub presiunea Washingtonului, Olanda a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, filială a grupului chinez Wingtech. Această decizie fără precedent marchează o escaladare a războiului tehnologic dintre China și Statele Unite, iar Europa, împărțită între alianțe economice și mize de suveranitate, se află prinsă la mijloc, scrie BFM TV.

Guvernul olandez a intervenit pentru a prelua controlul efectiv asupra grupului chinez Nexperia. Potrivit mass-media naționale, această „măsură excepțională”, anunțată duminică seara, conferă autorităților dreptul de veto asupra deciziilor strategice ale companiei asiatice.

Statul poate acum „bloca sau anula” orice inițiativă a Nexperia, împiedicând-o în special să cedeze active sau să recruteze directori fără acordul său prealabil.

„Prejudecăți geopolitice”

Wingtech, casa-mamă a Nexperia, a denunțat vehement ceea ce califică drept „tratament discriminatoriu”. Într-un comunicat, grupul informatic, deținut parțial de statul chinez, a acuzat autoritățile locale de „ingerință excesivă” motivată de „prejudecăți geopolitice”, anunțând în același timp intenția sa de a contesta această preluare a controlului prin toate mijloacele legale și diplomatice.

Decizia Olandei de a prelua controlul asupra producătorului de cipuri electronice marchează o nouă etapă importantă în tensiunile tehnologice dintre Beijing și Occident. Această măsură, justificată de „un risc pentru securitatea economică olandeză și europeană”, se înscrie astfel într-un context de rivalitate crescândă în jurul tehnologiilor-cheie, cum ar fi semiconductorii, esențiali pentru inteligența artificială. Ea ilustrează încă o dată implicarea directă a Statelor Unite în strategia europeană de contracarare a influenței chineze, Europa aflându-se astfel în centrul unei confruntări geopolitice intense între Washington și Beijing.

Escaladarea tensiunilor

Nexperia, filială a Wingtech Technology, gigant informatic deținut parțial de stat, produce cipuri electronice de bază utilizate în electronica de larg consum, industria auto și industrie. Cu unități de producție în Germania și Marea Britanie, compania joacă un rol cheie în aprovizionarea Vechiului Continent.

Președintele și acționarul său, Zhang Xuezheng, a fost recent suspendat din funcție de către justiție, măsură care ar fi direct legată de cerințele Statelor Unite. Potrivit unui document judiciar publicat marți, oficialii americani ar fi indicat autorităților olandeze că menținerea lui Zhang Xuezheng la conducerea Nexperia compromite orice posibilitate de eliminare de pe lista americană a companiilor considerate o amenințare la adresa securității naționale.

Această listă, recent extinsă de către Departamentul Comerțului al Statelor Unite, supune acum orice filială deținută în proporție de peste 50% de o companie sancționată la aceleași restricții ca și compania-mamă.

Măsura, bazată pe o lege care datează din perioada Războiului Rece, a provocat o reacție imediată din partea Beijingului, Ministerul Afacerilor Externe chinez solicitând respectarea „principiilor pieței” și denunțând politizarea problemelor economice.

China și-a reafirmat joi opoziția fermă față de această acțiune a Țărilor de Jos, considerând că „încalcă” spiritul acordurilor contractuale. He Yongqian, purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerțului chinez, a subliniat că această intervenție administrativă riscă să afecteze nu numai mediul comercial olandez, ci și partenerii săi.

Potrivit Beijingului, această decizie, pe lângă faptul că subminează încrederea investitorilor, ar putea avea repercusiuni mult dincolo de granițele Olandei.

Semicondutoarele, în centrul crizei

Episodul Nexperia amplifică tensiunile dintre Washington și Beijing, marcate de întărirea controalelor asupra exporturilor americane la sfârșitul lunii septembrie. Ca răspuns, China a înăsprit restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare, provocând amenințări cu noi taxe vamale din partea administrației Trump.

Acesta relevă mai ales capcana în care se află țările „terțe”, prinse între ciocanul Statelor Unite și nicovala Chinei în războiul semiconductorilor. Acest sector, care valorează aproape 600 de miliarde de dolari, a devenit un câmp de luptă geopolitic.

Criza actuală, generată de penuria post-Covid și de escaladarea conflictului sino-american, a determinat Washingtonul să blocheze accesul actorilor chinezi la aceste tehnologii strategice. Ca răspuns, marile puteri accelerează relocalizarea producției lor, după modelul Statelor Unite, care au convins compania taiwaneză TSMC, lider mondial, să înființeze o mega-fabrică în Arizona.

În fața acestei curse către autonomie, China încearcă să își asigură mijloacele necesare: acoperă astăzi între 20 și 30% din capacitățile mondiale. Între presiunile americane, represaliile chineze și încercările europene de a-și păstra suveranitatea industrială, cazul Nexperia ilustrează dilemele europene ale secolului XXI: căutarea concilierii alianțelor economice, a securității naționale și a independenței tehnologice, atunci când fiecare decizie riscă să supere una sau alta dintre superputeri.