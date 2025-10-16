Trump va discuta joi cu Putin, înaintea întâlnirii cu Zelenski de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump urmează să aibă joi o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin, cu o zi înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să fie primit la Casa Albă, a anunțat publicația americană Axios.

Îdintre Trump și Zelenski ar urma să vizeze inclusiv posibilitatea ca Ucraina să primească rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Casa Albă nu a comentat deocamdată planurile pentru apelul telefonic sau întâlnirea de vineri.

În declarațiile sale recente, Trump a afirmat că i-a transmis lui Zelenski intenția de a-l pune pe Putin în fața unui nou ultimatum: fie Rusia acceptă inițierea unor „negocieri de pace serioase”, fie Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk.

Convorbirea vine într-un moment tensionat al războiului din Ucraina, în care forțele ruse continuă ofensiva în estul țării, iar sprijinul american pentru Kiev a devenit un subiect tot mai politic la Washington.

Administrația Trump, instalată în ianuarie 2025, a semnalat la jumătatea anului că dorește „o soluție rapidă” a conflictului, chiar dacă aceasta ar implica concesii teritoriale din partea Ucrainei — o poziție criticată de o parte a Congresului și de aliații europeni. De atunci, Donald Trump nu a mai făcu referire la acest aspect.

O eventuală livrare a rachetelor Tomahawk ar reprezenta un pas major în sprijinul militar american pentru Kiev, semnalând o schimbare de strategie față de politica de reținere din ultimele luni.

Apelul dintre Trump și Putin ar putea clarifica dacă există premise reale pentru reluarea dialogului diplomatic dintre Washington și Moscova.