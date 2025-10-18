UPDATE Una dintre victimele exploziei dintr-un bloc din Capitală a fost transferată în Austria pentru tratament medical de specialitate / Două persoane internate la spitalul Floreasca au fost operate / Bilanțul în urma deflagrației este de trei morți și 15 persoane rănite

Un bărbat de 53 de ani cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat, a fost transferat sâmbătă. 18 actombrie, la un spital din Austria pentru îngrijiri medicale. În cazul său se făcuse o solicitare oficială de transfer la o unitate medicală de specialitate din străinătate.

UPDATE Ora 13.40 Din cei doi copii internați vineri, 17 octombrie, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu „, un pacient a fost externat astăzi după evaluarea medicală realizată de către cadrele medicale, a transmis Ministerul Sănătății.

Al doilea copil, o fetiță, este internată în secția de Terapie Intensivă, în stare stabilă. Minora s-a trezit după o intervenție chirurgicală și poate comunica.

UPDATE Ora 9.05 O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme și care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

„Ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Ministerul Sănătății a comunicat că pacientul a suferit o arsură pe 20% din suprafața corpului în urma exploziei.

„Alexandru Constantin Cosmin, 53 ani, cu diagnosticul de arsură prin flacără, aproximativ 20% gr. IIA/B, internat la Spitalul Universitar de Urgență București, va fi transportat la Spitalul Universitar din Graz, Austria cu o aeronavă aparținând IGAv, pe ruta București-Graz ( Austria)- București. Aeronava a decolat la ora 8.20, iar zborul va dura aproximativ 1h 30min”, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

UPDATE Ora 8.25

Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate, transmite News.ro.

”Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Aceşti au precizat că, probabil, săptămâna viitoare pacienţii se vor externa.

Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca se află: un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală; un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectate. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Știrea inițială

Reamintim că o explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din Capitală de pe strada Vicina, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei.

Până la acest moment au fost înregistrați trei morți, iar 15 persoane au fost transportate la spitale. O tânără de 17 ani este în stare gravă. Trei dintre răniți au arsuri, iar după ce vor fi stabilizate, Ministerul Sănătății va face demersuri pentru transferarea acestora în străinătate.

În urma evaluărilor medicale de specialitate efectuate în unitățile sanitare incluse în celula de criză, situația pacienților internați este următoarea:

Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți

* Pacient, 68 de ani – operat de urgență, urmează investigații imagistice suplimentare și monitorizare de specialitate.

* Pacientă, 58 de ani – prezintă fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare; necesită intervenție chirurgicală.

* Pacient, 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți

* Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.

* Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.

Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți

* Pacient, 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat; s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.

* Alți 4 pacienți au fost evaluați medical, fără a necesita internare.

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 2 pacienți

* Pacientă, 78 de ani – arsuri pe o suprafață corporală de sub 15%; în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă și echilibrată.

* Pacient, 58 de ani – evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, a refuzat internarea pentru monitorizare.