China a exclus din Partidul Comunist doi generali de rang înalt în cadrul unei campanii anticorupție

Doi lideri militari chinezi de rang înalt au fost excluși din Partidul Comunist și din armată sub acuzația de corupție, a anunțat vineri Ministerul Apărării, aceștia fiind cei mai înalți ofițeri eliminați în cadrul unei campanii anticorupție începută în 2023, scrie CNN.

He Weidong, generalul numărul doi al Chinei, și amiralul Miao Hua, fost ofițer politic de vârf al armatei chineze, sunt cei mai recenți ofițeri militari de rang înalt vizați de campania împotriva corupției din Armata Populară de Eliberare.

Demiterea lui He este prima care vizează unul dintre generalii în funcție din Comisia Militară Centrală de la Revoluția Culturală din 1966-1976. He nu a mai fost văzut în public din martie, dar ancheta privind activitățile sale nu a fost dezvăluită anterior de autoritățile chineze.

Președintele Xi „face curățenie”, spune un analist

He, Miao și alți șapte ofițeri militari de rang înalt menționați în anunț „au încălcat grav disciplina partidului și sunt bănuiți de infracțiuni grave legate de îndatoririle lor, implicând sume extrem de mari de bani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Zhang Xiaogang.

Infracțiunile lor au fost „de natură gravă, cu consecințe extrem de dăunătoare”, se adaugă în declarație, care le califică drept „o realizare semnificativă în campania anticorupție a partidului și a armatei”.

Expulzarea lui He, în vârstă de 68 de ani, are implicații dincolo de armată, deoarece acesta făcea parte și din Biroul Politic, format din 24 de membri, al doilea eșalon de putere al Partidului Comunist aflat la guvernare.

Unul dintre cei doi vicepreședinți ai comisiei, generalul este al treilea comandant ca putere al Armatei Populare de Eliberare și a fost considerat un asociat apropiat al președintelui Xi Jinping, comandantul suprem al armatei.

Anunțul a venit cu doar câteva zile înainte ca Comitetul Central al Partidului Comunist, un organism de elită format din peste 200 de înalți oficiali, să țină cea de-a patra ședință plenară la Beijing. Se așteaptă ca la reuniune să fie formalizate și alte decizii privind personalul, cum ar fi expulzarea și înlocuirea membrilor Comitetului Central.

„Xi face curățenie, cu siguranță. Înlăturarea oficială a lui He și Miao înseamnă că va putea numi noi membri ai Comisiei Militare Centrale – care este practic pe jumătate goală din martie – la Plenum”, a declarat Wen-Ti Sung, membru al Atlantic Council’s Global China Hub.

Miao a fost demis anterior din Comisia Militară Centrală în iunie, după ce a fost anchetat pentru „încălcări grave ale disciplinei” în noiembrie anul trecut.

Printre ceilalți oficiali numiți se numără He Hongjun, fost înalt funcționar al Departamentului de Lucru Politic al PLA, Wang Xiubin de la Centrul de Comandă Operațiuni Comune al Comisiei Militare Centrale, fostul comandant al Comandamentului Teatral de Est Lin Xiangyang și doi foști comisari politici ai Armatei și Marinei PLA. Observatorii au remarcat că mulți dintre acești oficiali au lipsit din ochii publicului timp de câteva luni.

Fostul comandant al Poliției Armate Populare, Wang Chunning, menționat și el în declarație, a fost demis din legislativul național luna trecută, împreună cu alți trei generali ai PLA.

Relația generalului He cu președintele Xi

Epurarea lui He implică un om cu o vastă experiență operațională și legături îndelungate cu Xi.

Legăturile sale cu președintele datează de la perioada în care au lucrat împreună în provinciile Fujian și Zhejiang la sfârșitul anilor 1990. Xi a fost secretar adjunct al partidului și guvernator al provinciei între 1995 și 2002.

S-a alăturat comisiei militare după ce a comandat Teatrul de Est al PLA în provincia Fujian, care se învecinează cu Taiwanul și ar fi regiunea cheie în orice conflict privind insula autonomă pe care Beijingul o revendică ca teritoriu propriu.

În 2022, He a fost promovat direct ăn funcția de vicepreședinte al comisiei militare, ocolind etapa obișnuită de a face parte din Comitetul Central format din 205 membri.

Pentagonul a declarat că He a jucat un rol cheie în planificarea exercițiilor militare cu foc real în jurul Taiwanului, după ce Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților din SUA, a provocat furia Chinei prin vizita sa la Taipei în august 2022. Exercițiile au fost cele mai agresive acțiuni întreprinse de Beijing împotriva insulei în ultimii ani.