59 de sud-coreeni au fost repatriați din Cambodgia pentru comiterea unor presupuse escrocherii online

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un grup de 59 de sud-coreeni reținuți în Cambodgia pentru presupusa implicare în escrocherii online au fost repatriați în cătușe, scrie canalul de știri BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Grupul a sosit la aeroportul Incheon sâmbătă dimineața, la câteva zile după ce Coreea de Sud a trimis o echipă în Cambodgia pentru a discuta despre răpirile cetățenilor săi de către centrele de escrocherie.

Aceștia se numără printre cele aproximativ 200.000 de persoane care, potrivit estimărilor ONU, au fost atrase în scheme de înșelăciune în Asia de Sud-Est, unele fiind ademenite de promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, iar altele fiind forțate să participe.

Oficialii au făcut deplasarea în Cambodgia în urma unor informații potrivit cărora un student sud-coreean implicat într-o schemă de înșelăciune ar fi murit după ce a fost torturat, potrivit agenției de știri Reuters.

Alți cinci sud-coreeni au fost, de asemenea, deportați pentru alte infracțiuni penale.

Majoritatea membrilor grupului au fost arestați în timpul unei acțiuni de represiune a autorităților cambodgiene, în timp ce cinci s-ar fi predat și ar fi scăpat din rețea, a raportat BBC Coreea.

De la aeroport, ei vor fi duși la secțiile de poliție competente pentru a fi anchetați.

Persoanele respective au fost arestate la bordul zborului charter la scurt timp după îmbarcare, a declarat oficialul, potrivit Agence France-Presse.

Conform legislației sud-coreene, aeronavele companiilor aeriene naționale sunt considerate teritoriu coreean, ceea ce permite forțelor de ordine să execute mandate de arestare.

Consilierul sud-coreean pentru securitate națională, Wi Sung-lac, a declarat că membrii grupului repatriat au fost implicați „voluntar și involuntar” în escrocherii.

„Majoritatea dintre ei ar trebui considerați ca fiind autori de acte criminale”, a spus Wi.

Întoarcerea lor a avut loc în paralel cu o serie de negocieri diplomatice la nivel înalt privind criminalitatea cibernetică.

Într-o postare pe rețelele de socializare, prim-ministrul cambodgian Hun Manet a declarat că s-a întâlnit cu un oficial sud-coreean pentru a discuta despre „combaterea infracțiunilor transnaționale, în special a înșelătoriilor online”.

„Cambodgia și Republica Coreea vor continua să-și consolideze colaborarea pentru a preveni, suprima și combate mai eficient înșelătoriile online”, a scris el.

Întoarcerea grupului urmează, de asemenea, unei acțiuni de represiune a guvernului SUA împotriva unui imperiu de afaceri cambodgian suspectat că ar fi comis o înșelătorie cu criptomonede la începutul acestei săptămâni, în urma căreia au fost confiscate peste 14 miliarde de dolari (10,5 miliarde de lire sterline) în bitcoin.

Frauda cu criptomonede este doar unul dintre numeroasele tipuri de înșelătorii organizate din centrele din regiune, unele dintre ele supraveghind înșelătoriile romantice sau „înșelătoriile amorose”, în care escrocii se dau drept iubiți online pentru a fura bani.

ONU estimează că aceste centre generează venituri de miliarde de dolari pentru grupurile criminale în fiecare an.