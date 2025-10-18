ONU întâmpină obstacole majore în livrarea ajutoarelor către nordul Gazei afectat de foamete / Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise

Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete, din cauza drumurilor distruse de război şi a menţinerii închise a principalelor rute de acces, în pofida încetării focului dintre Israel şi Hamas, a anunţat vineri ONU, informație preluată de News.ro.

Potrivit Programului Alimentar Mondial (PAM), aproximativ 560 de tone de alimente intră zilnic în Gaza de la instituirea armistiţiului intermediat de Statele Unite, dar cantitatea este încă mult sub nivelul necesar pentru a acoperi nevoile populaţiei.

Şeful umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat că pentru a combate malnutriţia severă şi colapsul infrastructurii ar fi nevoie ca mii de vehicule cu ajutoare să intre săptămânal în teritoriu, potrivit Reuters.

Fletcher s-a aflat vineri în Gaza pentru a evalua situaţia şi a afirmat că ONU implementează ”un plan de 60 de zile” menit să extindă masiv operaţiunile umanitare.

”Provocările sunt uriaşe, dar suntem hotărâţi să profităm de oportunităţile umanitare create prin acordul de pace al preşedintelui Trump”, a scris el pe platforma X.

La Geneva, purtătoarea de cuvânt a PAM, Abeer Etefa, a declarat că accesul către nordul Gazei ”rămâne extrem de dificil”, întrucât punctele de trecere Zikim şi Erez cu Israelul sunt încă închise, blocând livrările către Gaza City – zona cea mai grav afectată de foamete. Drumurile distruse sau blocate îngreunează transportul sacilor de făină şi al pachetelor cu alimente.

Organizaţia Medici Fără Frontiere (MSF) a confirmat că multe agenţii de ajutor nu au revenit încă în nord, unde spitalele abia mai funcţionează. Într-un caz relatat de coordonatorul MSF Jacob Granger, o femeie rănită de schije în Gaza City nu a putut primi îngrijiri timp de cinci zile, iar rana i s-a infectat grav.

Joi, aproximativ 950 de camioane au intrat în sudul şi centrul Gazei prin punctele Kerem Shalom şi Kissufim, potrivit datelor ONU, după 715 camioane în ziua precedentă, dintre care 16 transportau combustibil şi gaz. Cu toate acestea, fluxul către nord rămâne insuficient pentru a opri criza alimentară acută.